全球罕見案例！英國女子50公分白疤來台治療 創白疤手術新紀錄

▲曹賜斌醫師神醫聖手治療白疤亦治心疤，重啟人生，右手手背術前術後。

英國籍港妹雙手刀疤累累長達50公分創紀錄 求治白疤之父曹賜斌獲重生

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】芳齡25歲的英國籍港女夏綠蒂(化名)，因自殘雙手佈滿長度不一的白疤，斑斑點點多處白疤總長度達50公分，帶給她的心疤痛苦更是與日俱增。為求心理重生，經網路搜尋得知國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師能以創新科技醫治白疤，2025年11月遠自英國來台求助，曹醫師透過《白疤顏色再生術》植入近300顆顯微色素皮粒，以求能再生皮膚顏色，使白疤看不見，這是近年來曹醫師施行白疤手術中白疤最長的求治者，手術後她帶著滿意的笑容返回英國，重啟人生新模式。

▲左手前臂內側術前術後照

11月中旬，夏綠蒂在男性友人的陪同下，專程自英國來高雄尋求曹賜斌醫師的協助，治療雙手佈滿斑斑白疤，她並娓娓道出年輕時自殘刀割案情，令人聞言心疼不已。

夏綠蒂指出，從小家裡重男輕女，父母皆不太關愛她，因而從小學起她就用刀割其手臂，以求引起父母親之關愛。結果父母卻只以責備及警告她不得再犯做為回報，因而激起她多次以刀割自殘再犯做為回應，以求獲得短暫之關愛，但卻造成惡性循環。

▲左手前臂外側術前術後照

到了國中時期，夏綠蒂轉而與同學們互相刀割手臂及手背，以求短暫的刺激及慰借，期能藉此獲得同儕間之認同，導致雙手白色刀疤累累。如今手臂及手背的白疤長短不一清晰可見，從此成為她的人生噩夢與痛點，永遠揮之不去。

每年夏天就是她一年中最難受的時刻，因穿短袖會暴露出手臂上大小不一的白疤，常引起其他人好奇心而關注，因而被逼一再揭露其過往不欲人知之隱私與原因，導致長期心神不安，因而形塑出心理防衛話術：「關你何事！」，做為回應自保。

此次她同行的男性友人除陪同前來求治外，並進入開刀房全程陪同手術，且以英文不斷與她互動、減輕其手術壓力。她的雙親雖未現身，但以全額醫藥費支付，給予她經濟上之支援關愛。

曹賜斌醫師表示，「這是繼2023年30歲英國男性工程師，連續四次專程來台求治臉部車禍白疤之案件；及2024年美國白人美女連續三次前來求治眉心白疤後，再次震撼我心之《冶白疤、除心疤》案例人生，太療癒了！可見2023年底設立的國際白疤中心，已逐漸突顯其全球醫治之價值，辛苦終於沒有白費!」。

曹醫師指出，「夏綠蒂的左手前臂多條環繞刀割白疤+右邊手背斑斑點點多處白疤」，該白疤呈現位置在臨床上相當罕見。她手臂上兩條較長的白疤，曾在英國做過雷射治療之後非但沒有好轉，反而變寬變凸。

此次她透過修疤及白疤手術，治療大大小小的白疤刀痕，總長度共50公分，並植入約300顆從自己頭皮擷取之顯微色素皮粒，創下近年來白疤手術最高紀錄。期盼她在白疤手術後，能夠使白疤看不見，擺脫隱私不再被洩漏之困擾，「治白疤除心疤」，重建自信，重展新人生。（圖╱國際白疤中心提供）