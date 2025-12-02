「全球美業菁英大賞」新竹登場 七國選手齊聚新竹總獎金158萬創新高
【警政時報 林照東/新竹報導】由社團法人中華國際美業教育技能發展協會主辦的 「全球美業菁英大賞 × 網紅爭霸賽」 今（2）日在新竹盛大舉行首屆賽前記者會暨評審會議。大會主席 馮晏昀 宣布，本屆競賽吸引 七個國家 參賽，包括：台灣、中國、香港、泰國、韓國、越南、馬來西亞，並設置 超過120項次專業競賽、總獎金突破158萬元，規模直逼國際級美業大賽。
主辦單位提醒，報名至 12 月 5 日截止，鼓勵國內外選手踴躍參與。
七國參賽 × 120 項競賽 × 158 萬獎金 打造台灣國際級美業舞台
首屆競賽即達國際規格，包含美容、美髮、造型設計、技術藝術等專業領域，總計超過 120 項競賽級別。總獎金規模達 158 萬元，吸引許多海外選手與國內新銳創作者角逐。
主辦單位表示，本屆競賽目標為「讓技術、創意與內容同時被世界看見」。
百位專家齊聚新竹 召開首屆賽前評審會議
今日記者會同步舉行「百位評審賽前評審會議」，由 100 多位台灣與各國美業專業評審共同參與，針對評分標準、國際技術規範與競賽公信力進行全面統整。
這是協會成立以來規模最大、最具專業性的評審陣容，象徵競賽邁向制度化與國際化。
副縣長陳見賢：肯定跨國與技職教育交流、帶動城市能量
新竹縣副縣長 陳見賢 出席致詞，肯定本次活動具高度社會與產業價值。他表示：「全球美業菁英大賞結合跨國參賽與技術展演，讓台灣美業能量更被世界看見，同時也促進新竹的觀光、產業交流與青年創業發展。」
他強調，美業與創意產業在青年職涯中扮演越來越重要的角色，期待未來有更多國際級活動落地新竹。
網紅短影音競賽由虎克船長主導
今年的重點亮點「網紅爭霸賽—短影音競賽」，由新竹縣自媒體職業工會理事長虎克船長（詹翔欽） 主導規劃。虎克船長同時為 新竹縣自媒體職業工會理事長，長期投入創作者教育、短影音技術與數據分析，為此次競賽注入專業的新媒體能量。
他表示：「希望透過這個舞台，讓更多美業選手能用內容被世界看見，也讓創作者有機會與國際接軌。」
短影音競賽規則（40%）
• 12/9 前上傳 60 秒 IG 宣傳影片
• 評分依據：按讚、留言、分享、觀看綜合加權
• 指定 Hashtag：
#CIBE #社團法人中華國際美業教育技能發展協會 #全球美業菁英大賞
• 協作標註：@fyy_520
決賽現場創意（60%）
• 兩分鐘自我介紹
• 宣傳創意演出、短講、舞台呈現皆可
• 12 月 23 日新竹芙洛麗大飯店現場評分
報名連結：
https://forms.gle/6Z78Uuuw6EKwjVNJA
公益結合：虎耀獅子會葉護銓會長讓青少年免費入場觀摩國際大師
本次活動也與 虎耀獅子會 葉護銓會長 合作，加入公益元素。葉護銓會長特別宣布：「讓青少年免費入場，近距離觀摩國際大師展演，培養下一代的技職視野。」此舉獲得教育界與家長團體一致肯定，被視為本次活動最具社會意義的亮點之一。主辦單位表示，期望透過大師展演與國際賽事，讓更多青少年接觸美業技職未來，啟發興趣與職涯方向。
網紅、創作者與美業團隊到場力挺
出席記者會的創作者包括：黑糖、Uma、巧巧、珊珊、angel、ViVi 、musk等多位網紅及立法委員徐欣瑩秘書邱奕芸、竹北市民代表戴佩如也一同蒞臨。現場星光熠熠，美業、創作者與國際評審同場交流，提升賽事能見度與國際連結。
馮晏昀：七國參賽、百位評審、跨界公益—台灣美業要走向世界
大會主席馮晏昀表示：「第一屆就做到七國參賽、百位評審、158 萬獎金，還加入公益推廣，我們要帶領台灣美業真正走向國際舞台。」
她提醒參賽者先將短影音送審，以避免因格式或內容問題影響資格。
報名倒數 12/5 總決賽 12/23 盛大舉行
本屆國際級競賽報名即將截止。總決賽與頒獎典禮將於 12 月 23 日在新竹芙洛麗大飯店盛大登場。
選手報名連結🔗：
https://forms.gle/B3ujkDdfXDdLq7Eu7
業界楷模報名：
https://forms.gle/aWD8euJWjLutx9bH6
競賽簡章：2025 全球美業菁英大賞
https://reurl.cc/7b7d3N
