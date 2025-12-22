全球耶誕跨年消費 市場呈現兩極化

日本人過耶誕節，習慣吃草莓奶油蛋糕，但原物料價格持續上揚，東京甜點店

耶誕蛋糕平均漲價300日圓約台幣60塊，讓消費者考慮再三。

今年包括草莓、雞蛋跟乳製品全面上漲，業者大喊吃不消。原本蛋糕得漲價3成，擔心嚇跑客人，只好從周邊壓低成本，改用紙板代替。

原物料頻漲價 日年菜市場消費兩極

耶誕節之後新年來報到，業者早已摩拳擦掌，搶攻年菜商機。

奢華年菜有高檔龍蝦、鮭魚卵跟烤牛肉，可供4到5個人享用，基本款則主打高CP值，雖然份量少，但該有的菜色應有盡有，可供2到3人享用。業者表示，出手闊氣的消費者約佔兩成，節約派佔4成，消費模式呈現極端化。

美國年輕世代 興起有意識消費浪潮

美國消費者同樣呈現兩極化。2025上半年，前往歐洲旅遊的美國人，高達創紀錄的770萬，預計2025年會有7%的美國人旅遊歐洲。另外根據「賑濟美國」的數據，每天高達4700萬人得靠食物銀行度日。

通膨改變全球的消費模式，民眾不再盲目追求物質，唯有精打細算，才能在高物價時代聰明過好年。

