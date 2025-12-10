全球聖誕旅遊首選城市 倫敦剛獲「加冕」

民眾穿梭在倫敦柯芬園（Covent Garden）的聖誕市集。路透

全球每個城市在年底假日期間皆盡情展現節慶氛圍，但其中一個最懂得捕捉這個季節的夢幻魅力。

旅遊與休閒（Travel + Leisure）報導，根據提供有關VPN、隱私權法規及網路安全資訊的網站PrivacyJournal調查，倫敦登上全球聖誕旅遊首選城市榜首，豐富多元的旅遊選擇（如漫步維多利亞時代市集、皇家宮殿幕後導覽）以及無數免費節慶活動與景點使其在眾多競逐者中勝出。

從裝飾璀璨的聖誕市集、美輪美奐的節慶佈置，道氣氛歡愉的溜冰場等，倫敦為所有人提供無窮無盡的假日活動。

廣告 廣告

倫敦之外，阿姆斯特丹憑藉遊船與傳統荷蘭佳餚等節日體驗，躋身全球聖誕旅遊第二佳城市；德國紐倫堡（Nuremberg）、克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）及法國史特拉斯堡（Strasbourg）分列三至五名。

PrivacyJournal執行長莫里西奧·普魯斯（Mauricio Preuss）指出，今年名單上最引人注目的是，歐洲城市完全佔據聖誕旅遊版圖，前十名中囊括九個；但更耐人尋味的是，目的地的多元性，倫敦以繽紛活動領先群雄，荷蘭、法國與德國則憑藉經典聖誕市集與語言無障礙脫穎而出，而薩格勒布這類隱藏版景點更提供12月更經濟的住宿選擇。

在北美地區，加拿大魁北克是唯一躋身前十的城市，位居第八。PrivacyJournal指出，當地聖誕旅遊行程聚焦其法裔文化傳承，通常提供雙語導覽服務。此地亦是性價比最高的城市之一，旅遊行程中位數價格約每小時22.63元。

紐約市位居美國榜首、排名第14，密蘇里州布蘭森（Branson）第16名，喬治亞州薩凡納（Savannah）以第17名緊隨其後。

PrivacyJournal是透過分析旅遊平台貓途鷹（Tripadvisor）與客涯（Kayak）的數據，綜合四項指標制定此榜單：聖誕導覽行程數量、每小時導覽中位數價格、導覽提供語言平均數，以及十二月每晚平均旅館價格。

以下為全球十大聖誕旅遊城市名單：

1. 英國倫敦

2. 荷蘭阿姆斯特丹

3. 德國紐倫堡

4. 克羅埃西亞薩格勒布

5. 法國史特拉斯堡

6. 捷克布拉格

7. 匈牙利布達佩斯

8. 加拿大魁北克

9. 丹麥哥本哈根

10. 義大利羅馬

更多世界日報報導

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲