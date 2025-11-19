全球聚焦輝達財報！美股四大指數震盪反彈走高 台積電ADR漲1.6%

美股主要指數19日震盪收高，從近期跌勢中反彈。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 投資者靜待美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）公布財報，美國股市主要指數19日震盪收高，從近期跌勢中反彈，道瓊工業指數上漲47點、漲幅0.1%；標準普爾500指數經歷連續四天的下跌後，上漲0.38%；那斯達克指數上漲0.59%；費城半導體指數上漲1.82%，台積電ADR上漲1.60%，收在282.37美元。

綜合外媒報導，美股「七巨頭」之一的輝達19日股價上漲2.85%，收在186.52美元，其於盤後公布第三季財報，被視為推動今年市場創下歷史新高行情的考驗。輝達公布第2026財年第三季營收570億美元，創下新高，優於外界預期；Google母公司Alphabet上漲2.82%，再創歷史新高。特斯拉上漲0.68%、蘋果上漲0.42%、亞馬遜上漲0.07%，微軟則下跌1.35%。

AI晶片相關類股近期面臨極大的挑戰，投資人紛紛拋售科技股，反映出越來越擔心AI熱潮不再以持續的速度推高估值。華盛頓信託財富管理公司高級投資組合經理謝爾頓（Michael Sheldon）表示，股票在財報發布當天表現優異更具挑戰性，所以輝達在過去幾天有所回調實際上可能是一件好事。

美股19日收盤，道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收報46138.77點。標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點。以科技股為主的那斯達克指數揚升131.38點或0.59%，收22564.23點。費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。

