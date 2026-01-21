全球股多頭可期 聚焦美台日印四大市場

【記者柯安聰台北報導】全球股市延續去年的多頭氣勢，市場普遍預期2026年行情仍值得期待。瀚亞投信表示，AI浪潮持續發酵，將為美股、台股及亞洲供應鏈帶來更多成長契機，科技股今年的整體表現仍可望相對亮眼；相較美股而言，亞洲股市更具投資價值，尤其看好日本與印度市場。



瀚亞投信投資長林如惠指出，隨著聯準會持續降息、美國通膨回升削弱美元實質收益率，美元走弱的情勢預計將再度浮現，基本預測為美元兌主要貨幣今年可能貶值3%至5%。



她進一步表示，美國經濟成長放緩且通膨具黏著性，反觀亞洲地區擁有更具彈性的財政與貨幣政策，為投資人創造更多元的配置機會。當全球股市位於歷史本益比的高區間，若要在當前環境中取得超額報酬，選股的重要性更勝於單純買入指數。主動式基金具調整彈性，可依市況快速調整投資組合，達到攻守兼備效果。







（圖）瀚亞投信2026年展望記者會。圖左至右分別為：瀚亞投信產品投資策略部協理鄭永欣、瀚亞投信投資長林如惠、瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉、瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏、瀚亞投信產品投資策略部協理劉仲翔。瀚亞投信／提供



受惠於AI帶動科技需求，台股今年開局強勢。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏分析，全球股市仍面臨多項變數，包括美國貿易政策對全球經濟的影響、地緣政治風險升溫、聯準會利率路徑，以及CSP資本支出能否延續等。



不過，他指出，在AI應用持續擴大、全球央行政策轉向寬鬆之下，經濟與多數產業仍有望持續回溫，台股在馬年依舊有機會屢創新高。對台股看法維持中性偏正面，可採定期定額或逢回布局方式進場。



台股主流產業聚焦AI伺服器供應鏈（電源、散熱、ODM組裝、光通訊）；AI邊緣運算應用（PC、手機及電競）；網通產業的低軌衛星、車用半導體；景氣循環類股如紡織成衣、自行車、工具機與金融股。



整體而言，瀚亞投信對2026年美國、台灣、日本與印度股市行情持續看好。瀚亞投信產品策略投資部協理鄭永欣表示，AI浪潮未歇，美股、台股與亞洲供應鏈仍將受惠於AI的長線發展，但由於短期估值偏高，科技股雖仍是投資首選，但需要更精準的選股策略。



瀚亞投信目前具備完整的境內外科技基金產品線，涵蓋全球、美國、亞洲與台灣市場。投資人可依照自身屬性與偏好市場，以定期定額方式布局，掌握科技股的長線成長趨勢。（自立電子報2026/1/21）