全球股市創高重演網路泡沫？央行關注AI示警3風險

（中央社記者潘姿羽台北19日電）AI熱潮持續延燒，全球股市屢創新高，但也引發投資人對於泡沫的疑慮。中央銀行報告點出3風險，直言AI熱潮導致科技股股價及集中度過高，一旦市場情緒反轉，股價恐大幅下跌修正，是近期影響金融穩定的重要風險。

央行總裁楊金龍18日理監事會後記者會坦言，央行關注AI泡沫化議題，日前特別邀請宏碁董事長陳俊聖演講。而央行理監事會後提供的參考資料，也探討AI熱潮與網路泡沫（Dot-com泡沫）的比較。

央行回顧2000年Dot-com泡沫事件，1990年代末期，網際網路（Internet）處於商業化初期，科技業者看好未來潛力而投入鉅額資本，並引發市場對美國高科技、媒體與電信業者（Technology,Media,and Telecom，TMT）的投資狂熱。

大量未具營利基礎的TMT新創公司趁勢以首次公開募股（IPO）上市交易，投資人以高成長預期評估股價（後人稱為本夢比），美國那斯達克指數飆漲。

然而，後續相關公司營收、獲利不如預期，企業財務報表不實案例頻傳，投資信心潰散，引發市場拋售股票。那斯達克指數於2000年3月10日達高點5048.6點，相較於1997年底，漲幅達3478.2點或221.5%，但在網路泡沫破裂後回跌，2002年10月9日較高點下跌3934.5點或77.9%，至1114.1點，甚至比1997年底還低。

央行指出，AI熱潮與Dot-com泡沫時期的股價漲幅均大，不過當前本益比仍遠低於網路Dot-com時期；主因多數AI公司資本支出多來自穩健的營收，有經常性收入，且營收狀況可預測，股市狂熱程度仍小於Dot-com泡沫時期。

不過央行也說，生成式AI熱潮推升全球股市屢創新高，AI熱潮存在3大風險，第一，科技股股價及集中度過高，AI相關龐大資本支出若無法兌現高回報預期，一旦市場情緒反轉，股價恐大幅下跌修正，如同2000年Dot-com泡沫事件，是近期影響金融穩定的重要風險。

第二，AI產業間的閉環交易結構複雜，業者可能透過成立特殊目的公司（Special Purpose Vehicle，SPV）將債務隱藏於資產負債表之外。此外，若未來AI獲利變現不如預期，部分企業藉由監管寬鬆的私人信貸（Private Credit）融資模式，恐因不透明性而加劇系統性風險。

第三，AI數據中心對電力需求龐大，但電力可能供給不足，以及未來AI或替代部分勞動力，對勞動市場造成結構性影響。

央行表示，AI技術進步展現發展潛力，然而，終端應用與商業化模式尚未成熟，市場擔憂雲端供應商（CSP）等業者鉅額資本支出恐有泡沫化風險；不過新技術落實至生產力提升的過程，勢必歷經調整與適應過渡期，這是產業革新升級的必經之路。（編輯：楊凱翔）1141219