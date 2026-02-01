全球股市向上 ETF報酬率衝第一金太空衛星逾31％

〔記者張慧雯／台北報導〕2026年以來全球股市強勢上攻，不論台股ETF、海外股票ETF、產業型ETF等都有亮眼表現，統計去年第四季總受益人數增幅超過雙位數，且ETF今年來漲幅超過10%的ETF高達19檔，排名第一為「第一金太空衛星」(00910)、報酬率高達31.57%，其次「中信日本半導體」(00954)報酬率也高達24.36%。

全球股市持續上漲，不只散戶增加，其實在亮麗報酬的驅動下，ETF受益人數也同步成長。法人分析，統計這19檔ETF中，以半導體、科技相關主題型ETF表現最出色，另外，透過獨特篩選條件的台股市值型ETF漲勢也相當亮眼，同樣受到投資人青睞，受益人數明顯同步攀升。

保德信市值動能50ETF(009803)經理人楊立楷指出，隨著財政與貨幣政策雙引擎推動全球經濟廣泛復甦，預期今年全球各區域獲利成長將呈現升溫趨勢，其中美國仍為驅動全球成長的核心，而外溢效應亦將惠及與美國需求高度連結的經濟體，包括台韓、歐洲及日本等主要市場。

他也認為，台股多方強勢上漲、但近期震盪較為劇烈，建議透過鎖定近半年漲幅亮眼的強勢科技股，強化成長動能，並加碼政策題材及長期潛力產業，形成兼顧短期報酬與中長期穩健的產業輪動布局。以009803採取半年度換股策略為例，12月的定審換股特別加重動能因子權重，參與第一季強勢旺季行情，強化科技主軸，涵蓋AI伺服器、PCB、摺疊手機、5G等新興科技供應鏈，並補充電網升級、ESG環保等多元題材。

