全球股市飆漲！海外型ETF前十強出爐 00735、00910這兩檔最威績效逾80％

台股26日衝新高攻頂到32,184點！台積電、聯發科、聯電衝高，半導體、科技型、國內外太空衛星、低軌衛星等股價飛揚；2026年以來10檔表現最勁的海外股票ETF由國泰臺韓科技（00735）、第一金太空衛星（00910）這二檔績效超過80％最威。

還有中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）、中信上游半導體（00941）、兆豐洲際半導體（00911）、富邦中証500（00783）、元大全球5G（00876）、國泰費城半導體（00830）等的績效也都超過40％；富邦基因免疫生技（00897）則近30％。

第一金ETF經理人曾萬勝提醒，今年進場太空產業投資，可以留意三大重點：首先是低軌衛星(LEO)市場大爆發，根據Gartner預估，2026年全球低軌衛星通訊支出將達到148億美元，年增率達24.5%，主要用途在網路覆蓋外，AI邊緣運算也開始導入衛星數據分析。

曾萬勝指出，包括美國、中國、日本、韓國，及歐洲等地，將太空視為國家安全網的一部份，投入大量資本建設主權衛星，而這些也對衛星及火箭供應商提供剛性需求訂單。

目前前五大成份股包括：行星實驗室(8.24%)、韓衛星技術開創(5.46%)、AST太空通訊(5.32%)、直覺機器(5.26%)、全球之星(4.91%)；此外，近期台灣低軌衛星、SpaceX相關供應鏈股價活跳跳，第一金太空衛星成份股亦納入台灣標的如啟碁、同欣電及全新等。

