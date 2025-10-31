全球股市驚奇之旅 大中華基金績效掄元
【記者柯安聰台北報導】全球股市陸續在4月底收復「川普加徵關稅缺口」後，近半年展開多頭驚奇之旅，在貿易戰利空淡化、美中關係和緩及AI需求火熱帶動下，帶動相關主題基金漲勢，其中大中華股票基金漲勢最為突出。
理柏資訊統計，大中華股票型基金近半年平均漲幅33.9%，在投信投顧公會分類各海外股票型當中稱冠，2、3名分別是亞洲區域股票型30.2%、中國A股29.1%，美國股票型及檔數最多的全球一般股票型，同期間也有逾2成擠進前5名之列。
進一步觀察績效突出的大中華股票基金，近半年以復華華人世紀、統一大中華中小、元大大中華TMT等基金漲幅逾6成最為亮眼，持股主要以資訊科技類股為主軸。若拉長至近2年，復華華人世紀、統一大中華中小基金累積報酬率更達3位數。
復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，觀察滬深300指數各產業近5年累積報酬率，先前由能源、金融、公用事業領漲，本輪則是由科技股帶動，由於AI應用前景樂觀，預期將持續帶動2026年相關企業獲利維持雙位數成長，因此仍持續看好全球及陸港股相關AI基建、算力產業供應鏈表現。
復華大中華中小策略基金經理人余文耀指出，市場對於川普關稅政策的擔憂已經逐步減緩，但川普施政的隨意性仍不時帶來市場波動，後市佈局將以兩岸三地股市為核心持股，並視市場狀況彈性調整持股比率。（自立電子報2025/10/31）
