全球航程飛機新概念! 不依賴海外基地投送美軍力量 將打開長途運輸新格局

全球航程飛機之概念圖。 圖：翻攝自《Military Analysis Network》

[Newtalk新聞] 全球航程飛機（Global Range Aircraft）這一概念是基於美國空軍旗下科學諮詢委員會（SAB）的「新世界視野（New World Vistas）」全球投射任務。全球航程飛機將得以在不依賴海外基地或預先部署的情況下，將美軍力量投射至全球任何地方，預估載重達 150,000 磅（約 68 噸），航程 12,000 海浬。

該計畫的主要優勢是另飛行員與支援人員得以駐紮於美國境內，而非昂貴而危險的前線基地，國內基地的人員調度、裝備投送以及補給都有顯著優勢。同時亦能降低作戰單位對於空中加油的依賴，改善後勤難度與損耗程度，有望大幅強化美國的全球戰略投射能力。

美國擁有超過 800 個海外基地，每年花費近 200 億美元維持。圖：翻攝自知乎

機翼升阻比（L/D）與引擎的改良，可以預期將在這一概念中起到關鍵影響，而先進材料科學和引擎、蒙皮的製造與組裝，也會決定最終成品的效能。洛克希德．馬丁航空公司初期研究聚焦於四引擎高翼設計，採用高展弦比翼翼及空氣動力學優化，以達成超過 10,000 海浬的航程。

相關設計整體來說，離實用化還有相當距離，爾後基於翼身融合（BWB）設計的貨運機型展現出強勁潛力，也就是整合剛性寬機翼、嵌入式引擎和短座艙的設計模式。其翼展可達 8556 英尺，能以約時速 900 公里的巡航速度，搭載 104 公噸載荷飛行超 7,000 海浬，載荷容量幾乎是波音 747-400 的兩倍。

翼身融合（BWB）構型。圖：翻攝自《Military Analysis Network》

這種新概念有潛力大幅降低製造與採購成本，同時提升任務的靈活性，但此構型尚有一系列困難待克服。其仰賴弦向肋骨連接上下蒙皮，需仰賴先進複合材料來降低重量，而高速飛行的空氣阻力，使其空氣動力設計必須更加精準，另外，該構型較厚的機翼也會使操駕變得更加困難。

雖然類似的概念並不新鮮，但此類商業運輸機從未真正被建造出來，目前史丹佛大學、南加州大學、亞特蘭大大學和 NASA 蘭利研究中心的團隊皆有投入相關計畫。

