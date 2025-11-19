全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光

▲航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名。（圖／翻攝卡達航空臉書）

[NOWnews今日新聞] 專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（Qatar Airways）、阿提哈德航空（Etihad Airways）與維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways）位居前3名，台灣部分，長榮航空（EVA Airways）為34名，中華航空（China Airlines）則是69名。

AirHelp希望在本次排名中，此找出哪些航空公司能為旅客提供最好的空中旅程體驗，AirHelp納入了航空公司的準點率數據，以及旅客基於自身搭機經驗所提供的評價，以及AirHelp獨家的資料：航空公司在航班出現問題時的實際理賠處理表現。

AirHelp從全球超過 800 家航空公司中，依照旅客量與知名度，挑選出規模最大的117家航空公司，並分析了 2024 年 10 月至 2025 年 9 月期間的上述3項數據，再進行排名，有時若無法取得必要資料的話，就會把部分航空公司給排除。

AirHelp在一份聲明中表示，卡達航空在本次排名重回榜首，成為AirHelp全球最佳航空公司第一名，卡達航空曾連續6年（2018年至2023年）蟬聯AirHelp榜首，但在2024年下滑至全球第2。

卡達航空以準點率8.3分、乘客評價9.1分和理賠處理表現7.1分，以總平均8.16分拿下第1名；阿提哈德航空則是以總平均8.07分奪下第2名；第3名的維珍大西洋航空總平均拿下8.03分。

而台灣部分，長榮航空為34名，分數為總平均7.10分；中華航空則是69名，總平均6.15分。

AirHelp評選的2025年全球前10佳航空公司

1、卡達航空：8.16分

2、阿提哈德航空： 8.07分

3、維珍大西洋航空：8.03分

4、澳洲航空（Qantas）： 7.99分

5、KM馬爾他航空（KM Malta Airlines）：7.85分

6、墨西哥航空（Aeromexico）：7.84分

7、阿曼航空（Oman Air）： 7.82分

8、沙烏地阿拉伯航空（Saudia）：7.69分

9、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：7.66分

10、LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）： 7.65分

