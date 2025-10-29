全球航運業重申支持IMO作為全球監管機構

根據英國航運相關網站表示，全球航運界三方論壇近日於韓國釜山舉行，集結來自十三國、超過七十位代表，重申支持國際海事組織（IMO）作為國際航運唯一全球監管機構。

此次會議正值IMO延後通過全球首個航運碳定價制度的爭議性決議後，業界藉此展現對該機構持續主導減碳進程的信任與支持。

這場由船東、造船廠及船級社組成的三方論壇已運作逾二十年，過去推動多項技術標準建立，包括散裝船與油輪的共同結構規範。本屆論壇討論議題涵蓋航運脫碳、船上碳捕集技術、自主船舶、防污生物附著、壓艙水處理、水下輻射噪音、軟體維護等前端技術挑戰。

國際航運公會（ICS）祕書長卡薩科斯（Thomas A. Kazakos）在會中指出，未來造船廠不僅是建造船舶，更是建構信任的場域，透過與船級社及船東緊密合作，造船業能確保新世代船舶符合新燃料與法規要求，並兼具安全、高效與競爭力。

此次論壇召開之際，IMO海洋環境保護委員會（MEPC）剛於特別會議上決議將全球航運碳定價框架的採納延後一年。原擬於二○二七年三月生效的「淨零排放架構」原獲六十三國支持，包括歐盟二十七國、巴西、中國、印度、加拿大、英國、韓國與日本等，但遭十六個產油國反對。延後決議由新加坡提出，並經沙烏地阿拉伯主導表決，美國、俄羅斯與其他石油出口國也施壓支持延後。

延宕案表決結果為五十七國贊成、四十九國反對、二十一國棄權。川普政府更威脅對支持方案的開發中國家及氣候脆弱國祭出關稅報復與制裁，導致決議延遲。

據原方案，航運公司若未達碳強度目標，將須繳交費用，預計自二○三○年起每年可為全球航運減碳基金籌措高達一百五十億美元。然此次延後恐使該制度最早要到二○三○年才能實施。

卡薩科斯對業界對未能達成共識感到遺憾，他強調，航運業需要明確方向，以投入必要減碳投資。IMO仍是最能為全球航運制訂一致規範的機構。

全球海事論壇減碳總監范霍斯托克（Jesse Fahnestock）則指出，這雖是令人失望的挫折，但並非終點，只是過程的一部分。下一屆三方論壇將於二○二六年第四季在日本舉行。

該論壇主要成員包括：亞洲造船專家聯盟（ASEF）、國際航運公會（BIMCO）、歐洲造船協會（CESA）、國際船級社協會（IACS）、國際乾散貨船東協會（INTERCARGO）、國際航運公會（ICS）、國際油輪獨立船東協會（INTERTANKO）及歐洲造船與海事設備協會（SEA Europe）等，代表全球超過八成商船船隊及九成貨運總噸。