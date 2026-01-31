全球菁英藝術創作齊聚桃園 國家藝術聯盟打造交流盛會

由國家藝術聯盟主辦的「2026全球菁英暨學術創作交流展」，將於1月28日至2月8日在桃園展演中心一樓隆重展出，並訂於今(31)日下午2時舉行開幕活動。

本次展覽陣容堅強，除邀集臺灣在地藝術家及大專院校藝術相關科系教授參展外，亦廣邀國際藝術家與兩岸藝術名家共襄盛舉。參展國際藝術家來自亞洲的日本、韓國，歐洲的西班牙、英國、法國、奧地利、義大利、捷克、立陶宛、克羅埃西亞等國，並涵蓋北美洲的美國、加拿大，以及南美洲的墨西哥，充分展現全球藝術創作的多元面貌。

由國家藝術聯盟主辦的「2026全球菁英暨學術創作交流展」，將於1月28日至2月8日在桃園展演中心一樓隆重展出。圖：文化局提供

本次策劃構想呼應當代全球藝術發展與重要議題，特別邀請國際知名學者與藝術家來台參展與交流；展覽共展出三百餘件精彩作品，橫跨東西方藝術創作形式。東方藝術包含水墨、彩墨、膠彩等；西方藝術則涵蓋油畫、水彩、版畫、雕塑、陶藝、攝影等多樣媒材。世界各地的藝術創作齊聚台灣桃園聯袂展出，形成一場難得的國際藝術盛會。

現場合照。圖：文化局提供

國家藝術聯盟長年致力於推動全國性展覽、競賽及各類藝術推廣活動，並持續深耕兩岸及國際藝術交流，積極拓展臺灣藝術家的國際能見度。國際藝術源於多元文化與全球思潮的交會，臺灣不僅是世界地圖上的一座島嶼，更是世界藝術交流的重要節點。期盼全球藝術的能量於桃園匯聚，共同展現多元、豐富且充滿生命力的國際藝術風貌。

