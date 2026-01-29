全球華人愛心獎二十年：凝聚華人善行力量

愛心獎走過二十年，從一個理念起步，成長為具國際影響力的華人公益平台。愛心獎由林添茂創辦，他是台南人，也是國立台北科技大學校友及名譽博士，秉持「以善為名」的理念，透過制度化表揚，肯定長期投入社會公益的個人與團體，也促進跨地域、跨文化的公益交流。

本屆愛心獎八位得獎者於典禮現場合影，每位得獎者皆長期投入公益行動，體現跨文化、跨世代的善行力量。圖：港澳台灣慈善基金會提供

本屆共有8位得獎者，包括台灣的台灣癌症基金會董事長王金平與美國美超微公司SMCI.US董事長梁見後，中國內地的陶斯亮、姚明(姚基金)、魏文斌(中國宋慶齡基金會)，香港的香港小童群益會與保良局，以及海外得獎者 Peggy Dulany（美國洛克菲勒家族第四代傳承人）。每位得獎者獲頒獎金20萬美元。

台灣癌症基金會董事長王金平(中)領獎後與台塑企業管理中心主任委員王文淵 (左)、台灣現代財經基金會副董事長李伸一(右)合照。圖：港澳台灣慈善基金會提供

台灣得獎者故事: 台灣癌症基金會由王金平創立，累計服務逾70萬人次，幫助超過10萬個經濟困難癌症家庭，提供醫療、心理及職涯輔導支持。頒獎禮上，王董事長宣佈與友人共同捐款新台幣六佰萬元贊助香港大埔火災災民，成為一時佳話。梁見後成立 Green Earth Liangs Inc.，投入國際植樹及森林復育計畫，並支持母校台北科技大學研究，展現環境保育與企業責任結合的全球視野。

頒獎典禮由港澳台灣慈善基金會主辦、鳳凰衛視協辦，本屆總傳播量達1.39億人，創新高。本獎創辦後，歷屆得到台灣吳修齊文教公益基金會及吳俊傑慈善公益基金會全力支持，彰顯台灣在華人公益網絡中的積極參與與影響力。

梁見後千金Christina Liang(中)與頒獎嘉賓台灣現代財經基金會董事長黃輝珍 (左)、鐿鈦科技總裁林寶彰 (右)留影。圖：港澳台灣慈善基金會提供

第21屆2026愛心獎即將啟動，提名/推薦期為2026年3月16日至4月30日，主辦單位歡迎各界推薦長期深耕公益、具社會影響力的個人與團體，讓善行延續、公益之光持續照亮未來。

