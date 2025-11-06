全球華人淪詐騙獵物！「假公安」恐嚇海外 總損失逾1.7億元

刑事局破獲假公安真詐騙。(圖／TVBS)

台灣刑事局破獲「尊鎮會」成員設立的詐騙機房，初步清查至少20多人受害，損失金額超過新台幣1.7億元！詐騙集團近期出現「假公安」的新套路，專門針對海外華人進行詐騙，受害者遍及美國、加拿大、日本及韓國等地。律師劉韋廷分析，詐騙集團選擇冒充中國公安的原因是中國大陸本身司法強度高，海外華人會擔心被引渡回中國受審。專家呼籲華人提高警覺，特別注意涉及匯款、監管帳戶或提供個資的可疑要求。

假公安詐騙海外華人。(圖／TVBS)

詐騙集團近期出現「假公安」的新套路，專門針對海外華人進行詐騙。刑事局偵八大隊大隊長林耕宇表示，詐騙集團會先假稱自己是快遞公司或海關，以國際包裹為由與被害人建立聯繫，再轉給假冒的公安人員。詐騙者會穿著類似中國公安制服，使用中國背景板，透過視訊方式取信被害人。若被害人相信了，就會被轉給在柬埔寨的第三線假檢察官。警方發現這些詐騙集團在台中架設機房，指揮成員穿上公安制服，讓許多被害人因恐慌而將錢匯入東南亞帳戶。

住在美國的H先生就是詐騙受害者之一，他誤信臉書上一則「假蘇姿丰」免費贈書廣告，點入下載假投資APP後一步步落入陷阱，最後被騙走超過73萬美元。台灣民間反詐騙協會秘書長陳廼傑表示，H先生在美國和台灣都有報案，但追回款項非常困難，因為資金已經被洗到不知何處。面對臉書詐騙廣告氾濫的問題，台灣民間反詐騙協會宣布將替受害者出面提告，負擔訴訟與裁判費，用民事訴訟向Meta公司求償約1167萬元，這是全台首件由民間主導的跨國求償案。陳廼傑表示，律師團採取損失金額20%的部分向臉書求償，8個人共求償1000多萬元，案件已經提告，但臉書方面態度拖延。據了解，因臉書成為詐騙廣告溫床，被害金額已高達5837萬多元。

假公安詐騙海外華人。(圖／TVBS)

律師劉韋廷分析，詐騙集團選擇冒充中國公安的原因是中國大陸本身司法強度高，海外華人會擔心被引渡回中國受審。他提醒大家辨識假公安的方法：中國公安不太可能用視訊進行司法調查，且台灣人與中國公安的口音有明顯差異。劉韋廷還指出，在菲律賓等地的華人防詐意識可能較低，容易成為詐騙目標。

專家建議，要防止成為下一個受害者，關鍵在於提升防詐意識。當遇到任何涉及匯款、監管帳戶或提供個資的要求時，都應立即停下來查證。面對不斷翻新的詐騙手法，只有保持冷靜、核實資訊，才能有效保護自己免受損失。

