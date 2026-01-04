全球薪資大調查！台北平均月薪 5.5 萬「超車」京滬！這國 25 萬奪冠

生活中心／程正邦報導

全球薪資大調查！台北平均月薪 5.5 萬「超車」北京、上海。（示意圖／PIXABAY）

在後疫情時代的全球人才競爭中，各城市的薪資水準成為衡量區域競爭力的核心指標。知名數據平台《Visual Capitalist》近日發布 2025 年度全球主要城市平均月薪排名，報告顯示，台北以 1,749 美元（約新台幣 5.5 萬元）的成績，在兩岸三地的薪資版圖中展現出韌性，不僅壓倒上海與北京，也反映了台灣近年在科技與高端服務業帶動下的薪資結構轉變。

亞洲區觀測：台北勝過京滬，但與新加坡仍有天壤之別

根據報告數據，台北的人均月薪在亞洲主要城市中表現優異，成功拉開與中國一線城市的距離。台北以 1,749 美元的平均月薪，大幅領先上海的 1,502 美元（約新台幣 4.7 萬元）與北京的 1,451 美元（約新台幣 4.5 萬元）。分析指出，這與台灣半導體產業鏈的強大支撐，以及近年外資加速投資台灣有關。

然而，若放眼全亞洲，台北仍處於追趕姿態。新加坡以 4,231 美元（約新台幣 13.4 萬元）的壓倒性數字高居榜首，其後依序為香港、首爾與東京。新加坡與台北之間超過兩倍的薪資差距，凸顯了該國作為全球金融與航運樞紐的高附加價值。

全球之巔：瑞士雙城壟斷，美國舊金山穩坐全美第一

2025 年全球最高薪的聚落依然集中在北半球的高端金融與科技中心。瑞士的日內瓦以 7,984 美元（約新台幣 25.4 萬元）傲視全球，鄰近的蘇黎世則以 7,788 美元緊隨其後。兩地極高的薪資水準主要歸功於其發達的私人銀行業、製藥業以及中立國的穩定經濟環境。

美國方面，舊金山雖然在過去五年薪資下滑了 10.6%，但仍憑藉矽谷的強大基底，以 7,092 美元位列全球第三、全美第一。緊隨其後的是歐洲小國盧森堡（6,156 美元）以及美國的波士頓（5,940 美元）。其餘進入全球前十名的城市還包括芝加哥、紐約、阿姆斯特丹、哥本哈根與法蘭克福，清一色由歐美大城霸榜。

結構性貧富差距：開羅月薪僅 165 美元

與頂端城市形成強烈對比的是部分新興市場，全球薪資的不平等狀況依然嚴重。例如埃及開羅的月薪僅 165 美元（約新台幣 5,200 元）；哥倫比亞的波哥大（375 美元）與巴西的里約熱內盧（439 美元）同樣處於低位。這些數據不僅反映了購買力平價的巨大差異，也預示了未來全球勞動力流動的潛在趨勢。

