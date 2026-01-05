全球薪資排行榜曝！台北「月賺5.5萬」勝上海、北京

生活中心／李明融報導

知名數據網站《視覺資本》（VisualCapitalist）公布2025年全球主要城市平均月薪排名，冠軍由瑞士日內瓦以7984美元（約台幣25萬）奪得，第二、第三名分別為蘇黎世7788美元（約台幣24.5萬）與舊金山7092美元（約台幣22.3萬）。而台北則以1749美元（約台幣5.5萬）位居中段班，領先中國的上海市與北京市。

全球主要城市薪資排行榜曝光！台北「平均月薪5.5萬」勝過上海、北京

台北「平均月薪5.5萬」，贏過中國一線城市的上海、北京。（示意圖／民視新聞資料照）《視覺資本》公布的資料顯示，2025年全球主要城市中蘇黎世平均月薪24.5萬居冠，台北平均月薪則約5.5萬元，高於上海的1502美元（約新台幣4.7萬元）與北京的1451美元（約新台幣4.5萬元），不過與其他亞洲國際城市相比，台北輸給新加坡、香港、首爾與東京，其中與新加波月薪4231美元（約新台幣13.4萬元）差距最大，凸顯了該國作為全球金融與航運樞紐的高附加價值。報告指出，台北平均月薪在亞洲主要城市中表現出色，並且和中國一線城市的距離，其原因與台灣半導體產業鏈的強大支撐，以及近年外資加速投資台灣有關

日內瓦以7,984美元拿下冠軍，亞洲則是新加波領先群雄。（圖／翻攝《視覺資本》）

新興市場方面，全球薪資仍呈現嚴重的不平等狀況，普遍低於1000美元，包括埃及首都開羅，月薪僅165美元（約台幣5181元）；哥倫比亞首都波哥大為375美元（約台幣1.12萬）；巴西大城里約熱內盧則為439美元（約台幣1.38萬）；數據顯示，全球城市間的薪資水平呈現顯著的結構性分歧。即便同為區域樞紐，薪酬回饋仍有巨大落差。從《視覺資本》的排名觀察，台北雖在亞洲核心城市中保有些許競爭優勢，但在接軌全球頂尖薪資梯隊上，仍有相當一段路要走。

原文出處：全球主要城市薪資排行榜曝光！台北「平均月薪5.5萬」勝過上海、北京

