全球藍莓佈局看台灣！外媒揭密：台人「嘴刁」成亞洲高端市場測試指標

外媒揭露全球藍莓供應鏈新局，加拿大成為北美關鍵補充市場；亞洲方面，台灣因消費者對品質與風味的高標準，被視為高端藍莓的「測試前哨站」。出口商利用台灣成熟的零售體系測試新品種與行銷策略，其反饋將影響整體亞洲市場佈局。

根據綜合外媒報導分析，全球藍莓供應鏈正在經歷策略性調整。在亞洲版圖中，台灣雖然市場需求總量不及中國龐大，卻正悄然成為國際出口商眼中的兵家必爭之地。報導指出，台灣擁有高度成熟的現代零售體系，且消費者對於藍莓的挑選標準極為嚴苛，不僅重視外觀果徑，更在乎風味層次、口感脆度以及產地可追溯性。正因台灣消費者願意為符合高標準的產品支付溢價，使其成為絕佳的高端產品「測試場」。

對國際出口商而言，台灣提供了一個具備商業規模的實驗平台。許多藍莓的新品種、特定的果徑規格、創新的包裝形式以及品牌化行銷方案，往往會選擇先在台灣市場「試水溫」。出口商會根據台灣市場的銷售反饋與消費者接受度，調整產品定位與策略，隨後才將成熟的方案複製並應用到中國或其他規模更大的亞洲市場。換言之，台灣市場的反應，某種程度上決定了亞洲藍莓市場的流行趨勢。

將視角轉回北美，報導分析指出，加拿大已確立其作為進口藍莓重要補充市場的地位，主要功能在於承接美國非產季的市場需求。隨著秘魯等南半球產地的產量增加，出口商採取「整合式北美供應策略」，同步佈局美、加2國。不過，由於加拿大幅員遼闊，零售商更偏好果實緊實、耐儲運且具備優良採後保存能力的品種，以應對長途物流與門市端的上架搬運挑戰。

儘管台灣與加拿大在消費習慣與通路結構上截然不同，但2者皆高度重視供應鏈的「穩定性」與「一致性」。買方普遍要求出口商嚴格遵守事前約定的出貨計畫，並對果實硬度、食用品質及物流溫控進行嚴密監控。這也直接影響了源頭的品種選擇，唯有能兼顧高產能、爽脆口感與冷藏穩定性的藍莓品種，才能在這2個關鍵市場站穩腳步。

