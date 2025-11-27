全球製造「模擬」成核心！達梭助陣台灣無人機衛星、漢翔貿聯入列

AI數位模擬。本報繪製



全球產業創新模式重塑製造讓「模擬」不再只是驗證工具，更成為驅動設計決策的核心。達梭系統（Dassault Systèmes）代理達梭系統SIMULIA的士盟科技，今天舉辦 「2025 SIMULIA 創新技術年會」。今年以「模擬進化」為主軸，聚焦多物理場模擬技術在產品開發初期的實務應用，並探索 AI 輔助模擬、自動化最佳化流程、數位雙生與永續研發等未來趨勢，帶來橫跨技術與策略的創新對話，而台灣合作夥伴漢翔，貿聯，美律，廣達，英業達等也都與會分享模擬技術實際應用。

在萬物互聯與智慧化加速的時代，產品的複雜度正以前所未有的速度攀升。從電動車、5G 通訊、半導體，到航空航太與生命科學，全球各產業正面臨更嚴苛的性能與永續挑戰。加上AI、雲端運算與數位雙生技術的融合，正在改變研發的每一個環節，重塑全球產業的創新模式達梭「2025 SIMULIA 創新技術年會」透過實務應用，幫助高科技，汽車，航太，船舶，能源產業善用虛實整合最新技術，為全球客戶取得先機。

達梭相關合作夥伴，台灣國際造船，廣達，台電綜合研究院，英業達，美商崔克自行車，國網中心，聯寶電腦，光寶科，宏碩，台灣，台灣羅德史瓦茲，美律，貿聯，哥倫遊艇，百佳泰，以及台灣海洋大學，成功大學，台北科技大學和台灣大學等產業專家，聚焦AI輔助模擬，自動化最佳流程，打造模擬雙生助益高效研發。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，隨著CAE從單點分析工具，逐步邁進驅動設計決策的核心，全球市場模擬角色已經全面進化，以人工智慧，自動化，多物理整合與虛擬雙生技術打造更具競爭力的研發能實力，已成為關鍵議題，達梭 SIMULIA模擬分析，將可幫助高科技，汽車，航太，船舶，能源產業善用虛實整合最新技術，為全球客戶取得先機。

漢翔航空工業工程處/結構分析組組長余孟駿也到場分享，複材產業邁從建模到仿真的無縫整合，由於全球航太產業正被供應鍊和淨零碳排引導兩大需求：結構輕量化和高速量產，無人機開發時間要很快，一次就要有很好的模擬結果，透過達梭系統加速熱塑複材製成模擬，有效預測加速參數最佳化。

