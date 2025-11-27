全球訓練家齊聚抓色違！Pokémon GO Tour卡洛斯2026台南登場

2026年2月20日至22日，台南都會公園將舉行Pokémon GO Tour：卡洛斯，這項為期三天的實境活動預計吸引來自世界各地的訓練家，共同慶祝這一盛事。台南市長黃偉哲表示，此次活動靈感源自於卡洛斯地區，並結合台南的城市特色，將成為春節期間的重要觀光亮點。

2026年2月20日至22日，台南都會公園將舉行Pokémon GO Tour：卡洛斯，這項為期三天的實境活動預計吸引來自世界各地的訓練家，共同慶祝這一盛事。（圖／ 台南市觀旅局提供 ）

根據Pokémon GO官方資訊，本次活動的亮點包括首次登場的異色寶可夢「蒂安希」，以及其他異色寶可夢、特殊調查和團體戰獎勵等多項內容。持票玩家在活動期間均有機會遇見這些珍稀寶可夢。此外，特別造型的皮卡丘也將亮相，為活動增添趣味。

廣告 廣告

過去眾多訓練家齊聚台南景象。（圖／ 台南市觀旅局提供 ）

實體場域方面，台南都會公園將首次公開三大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所與山脈地帶，玩家可在購票時選擇起始棲息地。場內設置的「多麗米亞」補給站轉盤將提供限時調查，玩家需在當日下午5時前完成相關任務，以解鎖造型變化。

過去眾多訓練家齊聚台南景象。（圖／ 台南市觀旅局提供 ）

此次活動還將首次加入夜間限定的「超級之夜」，讓玩家能在園區內持續捕捉寶可夢，並參與主辦單位設計的感官體驗，延伸遊戲與現場互動。遊客若購買城市加值包，還可在三天內延長遊戲體驗，進一步探索台南的歷史文化、美食與景點。

過去眾多訓練家齊聚台南景象。（圖／ 台南市觀旅局提供 ）

由於活動恰逢農曆春節連假，市府提醒遊客提前訂房並規劃行程，並將提供接駁車往返台南都會公園，建議多利用火車、公車等大眾交通工具，以減輕周邊交通壓力。

過去眾多訓練家齊聚台南景象。（圖／ 台南市觀旅局提供 ）

延伸閱讀

明清晨低溫恐下探14度！兩波東北季風接力 雨區曝光

新北冬日爬山趣！成福山步道25分鐘登頂 銀河洞越嶺別有洞天

擬斥資2460億！華航購10架客機、6架貨機