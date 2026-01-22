全球記憶體價格飆升 任天堂Switch 2恐跟風漲價

【施養正／綜合報導】全球AI熱潮影響之下，記憶體供應面臨短缺、漲價，已經有多家廠商的電腦產品決定調整價格，外界關注是否影響到遊戲類主機。日本專欄作家多根清史表示，PS5和Xbox在過去一年先後調整海外售價，而如果Switch 2也跟上，就會是在新機發售後，史上最快的漲價速度。

多根清史指出，根據遊戲調查機構Niko Partners分析，Switch 2日後如果漲價不需要意外，但也可能是停止單賣主機，轉為販售主機加上遊戲的組合包。

多根表示，事實上在美國總統川普的對等關稅生效之後，Switch 2的週邊產品在美國已經調過價格。如今又因為記憶體價格飆升，主機也可能跟上腳步。

他也提到，過去Sony的PlayStation 5和微軟的Xbox Series X、Series S，都是在上市數年後才調整售價，還沒有主機在發售一年之後就漲價。因此，假設Switch 2在2026年選擇漲價，則會創下史上最快的紀錄。

不過多根認為，如果在產品發售不久後就漲價，可能影響商品普及化，以及週邊遊戲軟體銷售的吸引力。比起短期的快速收益，任天堂應該更注重在產品的擴散。

