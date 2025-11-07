全球詐欺帝國首腦陳志 知情人士驚曝：中國、柬埔寨查無不法！

記者林浩博／綜合報導

柬埔寨「太子集團」涉及跨國詐騙、洗錢，還參與人口拐賣、強迫勞動，堪稱全球規模的罪惡帝國。隨著10月英、美兩國聯手出擊，太子集團土崩瓦解，創辦人陳志遭到全球紅色通緝，突然下落不明。三立新聞網獨家取得消息，柬埔寨與中國竟對陳志查無不法，他人可能躲在柬埔寨、中國或香港境內。

太子集團首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）

中、柬兩國查無不法

據柬埔寨知情人士透露，10月英、美大動作對付太子集團之際，陳志人在歐洲，由於擔心在當地遭到抓捕，陳志隨後逃往亞洲。目前陳志具體下落不明，但該名人士指出，中國與柬埔寨對陳志都查無不法，陳志很有可能躲在中國、香港或柬埔寨境內。

廣告 廣告

全球罪惡帝國

據彭博社3日的報導，中國福建出身的陳志，與柬埔寨當權的洪森家族關係良好，甚至2022年辦在該國首都金邊的東協峰會上，時任總理洪森還將刻有太子集團王冠標誌的奢華手錶，當作贈禮送給美國總統拜登等各國領袖。這枚手錶鑲有25顆寶石，與其他禮品總計價值達1790美元 (約5.5萬台幣)，其所彰顯的是，陳志苦心經營正派、樂善好施的形象，並與高層打好關係，以擠進全球上層社會。

不過，陳志的美夢於10月中旬幻滅。英國與美國政府指控，陳志與他的集團設立詐騙園區，涉嫌強迫勞動，並將從全球詐取的數十億美元錢財漂白。太子集團相關的146個個人與實體，都被列入美國財政部的制裁名單，陳志當然也不例外，陳志名下價值150億美元（約4600多億台幣）的比特幣則遭到了查扣。

至於陳志的罪惡帝國有麼龐大，據新加坡媒體報導，陳志在該國設立了負責管理私人財富的家族辦公室，他本人也常在新加坡消磨時光。柬埔寨官方則時常稱讚陳志的「商業成就」，即便關於太子集團的不法勾當，去年就逐漸浮出檯面，多家公司仍與陳志合作。

哈佛大學亞洲中心的訪問學者西姆斯（Jacob Sims）指出，太子集團因為能在香港、新加坡這類地方公開轉移資本，才得以發展更加茁壯。新加坡警方在當地就查扣超過1.15億美元資產，凍結了1輛遊艇、11輛跑車、許多名酒等奢侈品。

太子集團首腦陳志(左)與掌握柬埔寨實權的前總理洪森(右)。（圖／翻攝自X平台 @kurosawa6502）

扎根新加坡

陳志於1987年生於福建，早年在省會福州設立電玩中心，現已刪除個官網簡介還誇口他是「商業天才」。據美國財政部表示，陳志隨後放棄中國國籍，並改持有賽普勒斯、柬埔寨與萬那杜的護照。

陳志自2011年投資柬埔寨的房地產，之後即成立太子集團，業務範圍涵蓋航空、金融與娛樂。隨著時間推移，陳志晉身洪森及其子總理洪馬內的顧問。美國檢方指控，陳志及其同夥利用「他們的政治影響力，以保護自家詐騙行動免於各國執法」。其中一例，陳志的同謀，即以「照顧」一名中國公安官員的兒子作為條件，換取該官員讓集團人士「擺脫困境」。訴狀還揭露，陳志也以價值百萬美元的名錶賄賂某外國官員，以取得外交護照，方便他2023年4月赴美。

陳志在新加坡扎根。2017年他花費4000萬新幣（約9.5億台幣）購置多間豪宅，包括在高檔社區「格美華庭」(Gramercy Park)價值1700萬新幣(約4億台幣)的頂層公寓。兩名與陳志親近的人士告訴彭博社，高級設計宅「Le Nouvel Ardmore」，成了陳志的主要活動據點。陳志在新加坡也以豪車代步，擁有車牌號碼「5555」的黑色邁巴赫（Mercedes-Maybach）。當中一名知情人士還透露，太子集團常舉辦奢華派對，一次就辦在豪華遊艇「NONNI II」。

2018年，陳志在新加坡設立家族辦公室「DWC」(DW Capital Holdings Pte)，所管理的資產超過6000萬新幣(約14台幣)，由助手陳秀玲任財務長。三名遭美方制裁的新加坡公民，陳秀玲就是其中之一。另外，陳秀玲及其同夥還在新加坡設立一家汽車借貸公司「Skyline Investment Management」。陳志另在新加坡購置倉庫，用以儲藏獲當地政府免稅的茶葉、雪茄與威士忌。

有知情人士稱，陳志已婚育有三子，三名孩子都在新加坡居住生活。在美國起訴當天，陳志的家族辦公室還張貼徵人廣告，工作內容包含接送孩子上下學與採買生鮮雜化，每月開出薪資5500新幣(約13萬台幣)。

台灣、英國與香港

除了主要活動的新加坡，經台灣檢方調查，陳志及其同夥於2019年4月至11月期間，花了38億台幣購買台北豪宅。

陳志另在香港掌控超過3000億美元資產(約9.2兆台幣)，涵蓋上市公司與商圈房地產。像是陳志身為兩家上市公司的控股股東，分別是建築工程公司致浩達控股（Geotech Holdings Ltd.）及新加坡機電服務公司坤集團（Khoon Group Ltd.），兩家公司市值總額1400萬美元(約4.3億台幣)。目前這兩家企業也都列入美國制裁名單。

陳志還在英國倫敦坐擁價值1.32億美元(約41億台幣)辦公大樓，就位在舊金融區的中心，並在九榆樹區 (Nine Elms)擁有17間公寓，在新牛津街（New Oxford Street）也有一間價值1200萬英鎊(近4.9億台幣)的豪宅。這些房產都已遭到英國查扣。

另外，據美方訴狀，陳志還與「已知的組織犯罪中間人」合作，租借了太平洋島國帛琉一座小島，建立渡假村。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構

太子集團陳志創詐騙帝國卻遭下屬「黑吃黑」 打官司追9億至今無著

「爆乳特助」高中嫩照曝！男同學暗戀她 揭私下真面目：班上想交的朋友

太子集團特助揭密「遊艇選妃、百萬包養、名車接機」紙醉金迷生活曝光

