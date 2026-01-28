全球讀經教育基金會號召全民參與2026全國經典總會考

圖：臺北市全球讀經教育基金會執行長趙泰銘、黃水晶老師與參與經典教育的家長與學員們合影。(圖/全球讀經教育基金會提供)

財團法人台北市全球讀經教育基金會長期致力於推廣經典閱讀與品格教育，期望透過經典的智慧，培養下一代的語文能力與人格涵養。執行長趙泰銘表示，經典不僅是文化的根基，更是品格教育的重要資源，透過持續推廣，能讓家庭、校園與社會形成正向的文化氛圍。為了深化全民對經典的認識與實踐，基金會舉辦「全國經典總會考」多年，每年皆邀請各地讀經推廣單位、學校、家庭共同參與。不僅是一場檢視學習成果的考試，更是一場文化盛會，象徵全民共同承擔傳承經典的使命期盼透過經典潤人心讓社會風氣可以更加祥和，本年度將於8月22日進行總會考，並於12月6日於臺北市政府進行頒獎典禮。

黃水晶老師強調：「經典閱讀能啟發智慧，品格教育能厚植人格。希望透過全國總會考，讓更多人感受到經典的力量，並在生活中落實仁、孝、悌、忠、信等核心價值。經典教育則是為了「做人」。我們從誦讀開始，讓孩子在輕鬆的節奏和聲韻中熟悉經典，再慢慢帶入生活應用，孩子不只是會背，而是懂得怎麼做人做事。」參與學員辜䕒瑩接著分享：「我自身即是第21屆第一名通過中英文五十五科段，兩屆總統勗勉獎項，中部會考連續十年特別獎第一名，參加會考後著實幫助了自身學習狀況可以更快理解書籍並融會貫通。如果只是為了考試，當然會覺得枯燥。可以先把它當故事聽、當節奏唱，找到一句你特別有感覺的句子，慢慢會發現，經典其實是在跟你「聊人生」，那就不會那麼無聊了。」徐宇希(母)與陳方博(子)齊分享道：「從「胎教」就開始接觸經典，那時只是單純想既然每天都要跟肚子裡的寶寶說話，不如唸一些有智慧的話給他聽。一開始也有人覺得我們太認真，但看到孩子出生後學習成長的穩定度、靈敏度，我們更確信這條路是值得的。透過參與經典教育的學習讓孩子的性格明顯轉變並增加學習熱忱，親子間也因為經典互動變得更加緊密。」

最後，基金會執行長趙泰銘說到：「誠摯邀請各界踴躍參與全國經典總會考，透過經典閱讀的過程中，讓文化的根基在新世代中持續茁壯，讓我們一起12月6日相約臺北市政府見。」

