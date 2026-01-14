全球變壓器大缺貨！曾文生：2022年起超前部署、供電無虞

針對全球搶電力設備，台電董座曾文生今（14）日南下高雄出席「2026台電技能競賽」時強調，台電早在2022年啟動電網強韌計畫時就提前預訂設備，目前工程進度與供電品質不受影響。（柯宗緯攝）

台電董座曾文生去年11月曾示警，全球電力設備供應吃緊，缺貨又漲價，變壓器交貨期從過去1年多延至2年，部分國外訂單甚至要等5年。對此，曾文生今（14）日南下高雄出席「2026台電技能競賽」時強調，台電早在2022年啟動電網強韌計畫時就提前預訂設備，目前工程進度與供電品質不受影響。

曾文生指出，去年起台電觀察全世界對於變壓器、電纜線及發電機組需求大幅增加，訂單交貨期普遍延長。不過，台電在2022年推動電網強韌計畫時已超前部署，不僅提前訂購所需設備，更在設備更新同時進行維護補強，並預留緊急備用設備庫存，確保工程如期推進，因此交貨期程還是可以匹配，並沒有受到影響。

面對供應鏈挑戰，曾文生也向國內所有設備製造商喊話，希望在大量出口的同時，能優先考量台灣需求。他強調，過去台電大力扶持國產化，重電業者也做出許多貢獻，雙方應互相扶持、共度難關。

曾文生重申，台電今年將延續一貫傳統，持續提供充分且品質穩定的電力，滿足全台產業與民生用電需求，回應國人對供電品質日益提升的期待。

