全球豬瘟升級！ 嘉大初篩實驗室連戰20天 守護養豬產業

嘉大獸醫學院長吳瑞得（右）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（左前）指導獸醫師進行非洲豬瘟檢測分析作業。(嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真)

全球非洲豬瘟疫情持續蔓延，南韓近期將疫情調升至「嚴重」等級，西班牙亦在時隔30年後再次出現病例，嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室全力守護台灣養豬產業，尤其在台中爆非洲豬瘟疫情後，嘉大獸醫院連續超過20天無間斷投入檢測工作，只為確保疫情不再蔓延。

雲嘉南地區養豬頭數占全台高達53.7％，而嘉大獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室，就是負責雲林、南投、嘉義及台南等縣市的檢測工作，之前國內疫情爆發，農業部、動植物防疫檢疫署、獸醫研究所及各縣市動物防疫機關，與非洲豬瘟初篩實驗室共同承擔高度防疫壓力，嘉大獸醫學院院長吳瑞得指出，期間嘉大協助各縣市動物防疫人員，並主動加班連續超過20天。

嘉大獸醫學院長吳瑞得（左一）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（右一）與負責非洲豬瘟檢測工作的獸醫師合影。(嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉大獸醫學院經濟動物團隊師生11月中旬出席日本第11屆亞洲豬病獸醫師大會發表6項重要研究成果。(嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義大學獸醫學院動物疾病診斷中心獸醫師與獸醫學系學生至養豬場幫豬隻進行健康監測。(嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真)

非洲豬瘟初篩實驗室負責人，郭鴻志教授統計，自疫情爆發至11月27日，全國化製廠相關檢測共完成6114件，其中嘉大執行2142件，占比達35％，強調檢測工作之所以能如期完成，除助理同仁加班投入外，更仰賴全體師生共同協力，為台灣養豬產業提供堅實後盾。

為防堵疫情擴散，台灣已強化多項防疫措施，並於2025年10月順利中止台中梧棲非洲豬瘟疫情，農業部已表示，台灣將積極爭取於明年重新列入非疫區國家，若能達成「單陽清零」乃至「重回非疫國」目標，將成為全球首例。

在西班牙傳出病例後，農業部11月29日已宣布將西班牙自非洲豬瘟非疫區名單中移除，並禁止其活豬與豬肉產品輸入台灣，國內市面常見的西班牙伊比利豬肉將暫時無法供應。

嘉大表示，面對全球非洲豬瘟疫情持續升溫，政府、學研界及產業界已展現高度防疫能量與決心，嘉大將配合政府，持續提升生物安全與檢疫措施，嚴守防線，確保台灣養豬產業的長期穩定發展。

