全球貧富差距再加大！富豪去年新增資產相當於41億人口財富總和

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）今日（1/19）公布全球財富差距的最新報告。過去一年，10億美元身家起跳的頂級富豪資產再增2.5兆美元，相當於地表上最窮41億人口的全部財富總和。

在今年的達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum in Davos）開幕前夕，樂施會照慣例公布最新的貧富差距報告。

樂施會根據「世界不平等數據庫」（World Inequality Database）和《富比世》富豪排行榜數據，發現身家達10億美元的3000多位全球富豪，過去一年新增16%資產，總財富達到18.3兆美元，比2020年的總資產增加81%。

報告指出，億萬富豪在2025年所增加的2.5兆美元資產，相當於地表上最窮41億人口的全部財富總和。相較之下，世界上則有近一半人口活在貧窮線下。

樂施會同時發現，富豪階級擁有極高的政治影響力，其擔任公職的機會是一般人的4千倍。樂施會說，美國總統川普實施減稅措施、護航跨國企業免受國際施壓，並降低對壟斷事業的監控等，均讓富豪階級享有更大的經濟利益。

樂施會執行董事貝哈（Amitabh Behar）表示：「富豪和其他階級的財富差距擴大，同時也正形成一種危險且不可持續的政治赤字。」

該扶貧組織呼籲各國政府採取全國性措施來降低收入差距，例如實施富人稅，並設定更嚴格的政治捐款規定。

目前全球只有挪威等少數國家設有富人稅。英國、法國和義大利則正在考慮跟進。

樂施會同時警告，全球有超過一半的主要媒體掌控在富豪手上，如《華盛頓郵報》老闆貝佐斯（Jeff Bezos）、X平台的馬斯克（Elon Musk）、《洛杉磯時報》的黃馨祥和法國《星期日報》的波洛黑（Vincent Bollore）。

