全球貨櫃船手持訂單突破千艘 陸市占近7成5領先全球

根據中國大陸相關網站引述，Alphaliner統計資料顯示，統計顯示，今（二○二五）年全球貨櫃船新造船市場表現亮眼，手持訂單量首度突破一千艘、超過一千萬TEU，創下歷史新高。其中中國造船船業手持訂單占比高達七成四，遠超韓國與日本，持續領先全球。

今年在全球新船訂單整體走弱情況下，貨櫃船市場仍維持強勁成長，除大型船需求持續旺盛，近月來中小型近洋線船需求快速回升，在租金高點與船隊汰舊換新趨勢帶動下，多家貨櫃航運公司積極下單造船。

據克拉克森指出，今年第三季貨櫃船新船訂單達到一百九十八艘、約一百二十六萬TEU，艘數僅次於二○○五年第一季與第二季，創下史上第三高紀錄；自今年初至今，新船訂單累計達四百六十七艘、三百六十四萬TEU，與二○二四年高峰相當。

截至十月底，全球貨櫃船手持訂單達到一千一百零四艘、約一千零五十三萬TEU，為歷史新高，手持訂單約占現有船隊運力的三十二點三六％。

Alphaliner資料顯示，中國造船業目前手持約七百四十九萬TEU，市占率達七成四；韓國造船業者手持訂單約二百零四萬TEU、市占二成零二；日本造船業手持約四十三萬TEU、市占四點二％。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）統計，截至二○二五年八月底，全球貨櫃船手持訂單中計有五百三十四艘採用替代燃料，占艘數總量五成三，占TEU總量更高達七成七。另，現有手持訂單中仍有三百二十一艘採用傳統重油設計，另有一百五十五艘預留改裝替代燃料的配置空間。

替代燃料類型方面，LNG仍為主要選擇，占三分之二；甲醇燃料船占約三成一。儘管甲醇燃料在二○二三年曾短暫領先，但隨著供應鏈成熟度考量，船東下單重返LNG趨勢明顯。

BIMCO指出，替代燃料船在八千TEU以上大型貨櫃船中最受青睞，以艘數計算占比達八成一，以TEU計算更達八成五，明顯領先散貨船、原油船及成品油船等其他船型。

BIMCO首席航運分析師拉斯穆森（Niels Rasmussen）表示，假設現有替代燃料船不提前報廢，在當前訂單全部交付後，預估至二○三○年，全球貨櫃船隊將擁有約八百三十七艘替代燃料船舶、總運力達一千零九十萬TEU，占全球總運力超過四分之一。

分析師指出，貨櫃航運由大型航商所主導，有助推動替代燃料投資，而散貨船與油船因船東較為分散，在能源轉型上相對保守。在全球航運加速邁向減碳與節能的趨勢下，貨櫃船新造船市場已成為引領綠色轉型的關鍵力量，相關訂單熱度預料將延續至未來幾年。