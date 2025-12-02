全球貨櫃船隊突破7000艘 航運業結構性過剩

根據中國大陸相關單位表示，全球貨櫃航運正邁入前所未見的高速擴張期，據克拉克森最新資料指出，全球貨櫃船隊已在今年十一月初正式突破七千艘，總運力達三千二百七十萬TEU。船隊規模自六千艘成長至七千艘僅花費三十七個月，創下自上世紀五○年代貨櫃運輸問世以來最快成長速度。

克拉克森指出，此波加速擴張與疫情後二○二一年至二○二二年出現的大量造船訂單密切相關。自二○二四年起，全球新增訂單已達九百三十六艘，但拆船量仍不足以抵銷新船交付，使船隊規模持續擴張。目前全球訂單仍高達一千一百零九艘，其中九百九十一艘預計於二○二八年底前交付，全球船隊未來三年可望邁向八千艘時代。

廣告 廣告

但供應激增也帶來明顯風險。國際分析機構SeaIntelligence最新預測指出，全球貨櫃航運已步入結構性過剩週期，預估二○二七年將達高峰，其過剩程度與二○一六年航運業價格戰時期相當。該機構並假設紅海航路可望於二○二六年中期恢復，屆時大量運能將回流市場，使供需失衡更為明顯。

克拉克森認為，在船隊擴張、成本壓力與需求成長速度有限環境下，航運市場未來二至三年面臨運價中樞下滑與價格戰升溫的高度風險。業界普遍認為，一旦拆船潮未如預期出現，或船東持續新增訂單，全球貨櫃航運恐將再度回到二○一六年的激烈競爭格局。