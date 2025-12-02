根據英國航運相關網站表示，全球貨櫃航運運價近日再度走跌。德魯里（Drewry）最新市場評估，跨太平洋航線持續運價壓力，抵銷船公司在年度長約談判季前試圖穩定價格的努力，使全球運價整體下滑。

德魯里世界貨櫃指數（World Container Index, WCI）顯示，截至十一月二十七日當週，四十英呎貨櫃平均運價下跌二％，至一千八百零六美元，為跨太平洋主要航線連續第三週下滑。上海︱紐約運價下挫六％，跌至二千七百三十五美元；上海︱洛杉磯則下跌四％，來到二千零八十九美元。

報告指出，近期運價下跌主要受跨太平洋與亞歐航線拖累。另，本週跨太平洋航線的空白航班（blanksailings）預期將減少，代表市場可用艙位增加，恐使運價面臨更大下跌壓力。

亞歐航線方面，原先連續六週上漲的現貨運價也在近期反轉走跌。上海︱熱那亞運價下跌一％，降至二千三百美元；上海—鹿特丹也下滑一％，至二千一百六十五美元。

儘管現貨價週內下跌，但多家營運亞歐航線的船公司正嘗試以調高FAK（Freight All Kinds）運價來扭轉趨勢，自十二月一日起，FAK價格將提高至三千一百美元至四千美元區間，時機點也刻意選在年度長約談判前，藉此提高與貨主議價的籌碼。

歐洲市場也面臨另一項不確定因素―比利時全國性罷工使安特衛普港（Antwerp）出現壅塞。德魯里警告，隨多家船公司準備恢復經蘇伊士運河的航線安排，港口效率恐進一步承壓，延誤增加可能推升歐洲相關運價。

展望未來，德魯里在《貨櫃市場預測》中表示，若蘇伊士運河航線恢復正常，市場供需平衡在未來幾季將進一步走弱，意味目前的壓力可能持續，尤其在季節性需求波動與主要航道仍受地緣政治風險影響的背景下，運價仍將面臨挑戰。