全球貴金屬市場瞬間失速 彭博：始作俑者是中國投機客

貴金屬市場上周五上演史詩級崩跌。白銀在30日單日暴跌26%，創下歷史最大跌幅，黃金同步重挫9%，也是十多年來最慘烈。儘管外界認為導火線是川普總統公布美國聯準會新任主席華許(Kevin Warsh)，但《彭博新聞》報導指出，近幾週行情更為瘋狂的主要動能來自中國投機客，而這些投資者獲利了結賣壓更加深崩跌力道。

報導指出，近期原本在投機熱錢推動下狂飆的金、銀、銅等金屬，30日在短短數小時內全面反轉，震撼全球商品市場，黃金現貨價上週五大跌9.5%，寫下1983年以來最大單日跌幅。而白銀現貨也暴跌26%，創下史上史上單日最大跌幅。根據數據顯示，獲利了結賣壓一路蔓延至2日開盤的亞洲盤，貴金屬跌勢延續且呈現劇烈震盪，現貨金價一度下跌 4%，白銀最多重挫近 12%，隨後反彈翻紅。

貴金屬市場史上最劇烈波動的一個月

《彭博新聞》報導表示，在白銀市場的歷史上，銀價每盎司能站上 40 美元的時間屈指可數，而且多半僅短暫出現。但過去幾週，全球金屬市場的交易員幾乎徹夜緊盯螢幕，眼看從黃金、銅到錫等各類金屬價格，彷彿掙脫了供需基本面束縛，在來自中國投機資金的熱錢推動下節節攀升，但短短數小時內卻急轉直下。

市場指出，這波暴跌的直接導火線被認為是美國總統川普傳出計畫提名華許(Kevin Warsh)出任聯準會主席，進而推升美元走強，並重創以美元計價的貴金屬。不過，早先已有不少人警告金屬市場在連續數週瘋狂上漲後早已過熱，修正只是遲早的事，真正令人震驚的是跌勢來得如此又急又猛，尤其是黃金這種規模龐大，流動性極高的市場。

瑞士MKS PAMP SA金屬策略主管希爾斯(Nicky Shiels)形容上週五(30日)的市場「呈拋物線式暴衝」、「瘋狂」且「根本無法交易」。她直言，2026年1月將被記入歷史，成為「貴金屬史上波動最劇烈的一個月」。

中國散戶到基金等買盤大舉湧入

報導指出，黃金這波漲勢已醞釀多年，起初是各國央行為分散美元風險而持續增持，去年更因西方投資人湧入所謂的「貨幣貶值交易」而加速上漲。在聯準會獨立性遭質疑、以及從委內瑞拉到伊朗的地緣政治衝突下，金屬行情成了部分投資人對美元不信任的象徵。

隨著漲勢吸引愈來愈多買盤，黃金與白銀熱潮席捲從中國到德國的消費者，宛如重現1979至1980年間，現代史上唯一一次出現類似劇烈價格波動的時期。近幾週行情更日趨瘋狂，主要動能來自中國投機客，包括來自散戶以及跨足商品市場的大型股票型基金的買盤，推升銅、白銀等金屬不斷刷新歷史高點。隨著價格上漲，趨勢追蹤型商品交易顧問(CTA)也大舉進場，讓行情泡沫化程度進一步升高。

其中白銀市場規模因相對迷你，更放大了波動。以現價計算，白銀年供給規模僅約980億美元，遠低於黃金的7870億美元。但上週五，全球最大白銀ETF──iShares Silver Trust(SLV)單日成交金額卻衝破400億美元，交易量甚至超越蘋果與亞馬遜合計，顯示資金進出之劇烈。

亞洲盤推倒獲利了結第一張骨牌

此外，黃金與白銀ETF的買權未平倉量與成交量雙雙創新高，這些大量買權在外流通，容易形成「擠壓效應」，當價格上漲時，券商必須不斷買進現貨避險，反而推動價格進一步暴衝。

就在上周價格短暫回穩後，直到媒體報導川普擬提名華許接掌聯準會，過去屢屢推升行情的亞洲早盤，卻成了獲利了結時點，中國投資人開始賣出。前橋水基金商品主管坎貝爾(Alexander Campbell)表示：「中國賣了，現在換我們承受後果。」最終出現30日的全面崩盤景象。

報導表示，後市關鍵仍受到中國左右。目前投資人正緊盯上海開盤後的表現，觀察中國資金是否重返市場。由於中國交易所對白銀合約設有16%至19%的漲跌幅限制，價格恐仍需補跌或震盪消化。但隨著農曆年前傳統實體買盤旺季接近，也還有可能會吸引部分錯過行情的買家進場。