全球貿易大平穩時代結束 貿協黃志芳：台灣有「這場」輸不起的戰爭
外貿協會董事長黃志芳今（15）日表示，美國總統川普政策已引發地緣政治重塑、總體經濟規則改寫，現在還有AI科技重新定義生產力這三大典範轉移，全球已告別過去的貿易黃金「大平穩時代」，且競爭對手在AI應用方面是全力投入，特別是中國企業幾乎把「狼性」發揮在AI運用上，台灣企業絕對不能掉以輕心，「這是一場我們不能輸的戰爭」。
外貿協會今日舉辦2026年度記者會，身為擁有海外60個據點、台灣企業最重要的對外經貿推手，黃志芳表示，因為川普2.0，最近很多廠商跟他抱怨「現在世界這麼亂、生意這麼難做，等川普卸任，我們還能夠回到過去美好的時光嗎？」
但他認為，從1991年到2020年的低關稅、低利率、低貿易障礙的全球化黃金時代已經過去了，我們必須要展開一個新的旅程，台灣企業面臨「二次轉型」的挑戰，過去是搬家、這次是「變種」，不再只是代工者，必須轉變成全球生產系統的「定義者」，未來管理的不只人、還有AI與人機協作的生態系。
外貿協會正在努力研發、推出多款AI代理人，黃志芳舉例，像是美國沃爾瑪（Walmart）現在有8成的採購是由AI Agent來處理，所以未來台灣企業客戶交易對象可能都不是人。
所以去年下半年，貿協成立市場情報中心，結合貿協50幾年來的產業經驗，加上全世界60個駐外據點所累積的市場資訊、人脈，推出AI Agent「Sail」，最快會在上半年上線，輸入買家公司名稱，就能幫你做整合、聯絡、決策分析，還可以把所有可能潛在的客戶找出來。台灣經貿網未來也會轉型為AI驅動的貿易平台，有採購和行銷的AI Agent。
積極轉型是因為黃志芳發現，現在的局勢已不同以往，他特別以中國大陸一家傳統的打火機廠為例，這樣毛利低的工廠居然沒有搬離中國，靠著自動化不斷迭代，幾乎把人力因素取消，成本降低約9成。
「當你的競爭對手變成一個系統工程化的製造者時，要怎麼競爭？」黃志芳表示，我們的競爭對手在AI應用方面是全力投入，特別是對岸，中國的企業幾乎是把狼性也發揮在AI應用上面，這一點我們台灣企業絕對不能掉以輕心，這是一場我們不能輸的戰爭。
展望今年布局，歐美日及新南向市場仍是核心，外貿協會將於美國、波蘭、日本及菲律賓舉辦「臺灣形象展」，並在美歐日等國際大展設立「旗艦館」，以「Team Taiwan」形象提升能見度，協助業者切入全球供應鏈的關鍵聚落。「臺中國際會展中心」也將於今年3月正式啟用，預計將帶動中部約170億元以上的周邊商機。
