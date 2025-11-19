全球貿易挑戰！台業者拚國際化 關稅壁壘下求突圍

圖／TVBS

珍珠奶茶已成為台灣食品外交的重要代表，不僅在國內受到歡迎，更成功打入國際市場。台灣食品業者積極拓展全球市場，除了珍珠奶茶外，還提供各種風味茶品及客製化服務，以因應不同國家的需求。然而，在美中貿易摩擦及全球貿易秩序變動的背景下，台灣業者面臨關稅壁壘等挑戰，正努力開拓新興市場如南美、印度和杜拜，以減少對單一市場的依賴，並尋求在國際貿易協定中突破困境。

珍奶外銷風靡全球，台灣食品業迎關稅新挑戰。圖／TVBS

台灣食品出口業者陳昆澤表示，他們推出「世界奶茶組」，結合了20至30種風味奶茶，搭配台灣最具特色的即食珍珠，以不同的包裝形式呈現。除了珍珠，業者還提供各種調和茶品和奶茶，能針對不同國家需求進行客製化。陳昆澤解釋，依據客群差異，如咖啡廳系列或東南亞系列客群，他們會調整產品風味，例如濃醇香的味道，或搭配焦糖香、榛果香等不同風味。出口至歐洲的產品則可能有特定的乳源限制。

疫情後，不僅美國市場持續成長，歐洲國家也開始接洽台灣食品。然而，受美中貿易影響，出口的不確定性提高，業者開始思考拓展更多新興市場。陳昆澤認為，除了原本著重的北美市場外，南美、印度和杜拜等地區市場成長迅速，是他們希望發展的「第二條曲線」。他強調，要減少關稅衝擊，就必須開拓更大的市場，這不僅是食品業者面臨的挑戰，傳統產業和製造業同樣面對全球貿易市場的新挑戰。亞太商工總會執行長邱達生指出，台灣的傳統產業，特別是工具機領域已受到衝擊。雖然機械新訂單表現亮眼，但主要集中在AI相關的電子設備上，傳統工具機已連續3個月出現兩位數的負成長。台灣近年來積極與澳洲、日本、紐西蘭和東南亞多國接洽簽署貿易協定，但隨著川普上任後強調「美國優先」，全球貿易秩序再度變動，加上中國大陸的影響力，台灣在爭取貿易協定上更加艱難。

中經院國際經濟所副研究員戴志言表示，目前各國都忙於與美國川普政府達成新的貿易協議，台灣過去與其他國家談判的自由貿易協定或加入區域貿易組織的進展可能因此延遲。與台灣簽協議的一個棘手問題是外交因素，因為簽署協議等同於承認台灣的國際地位，中國一直不歡迎這樣的協議。邱達生補充說，多數國家的優先順序是與美國完成談判，例如鋼鐵和鋁材議題，美加關係日益緊繃，因此大多數國家不會將與台灣的貿易或投資談判視為優先選項。

各國優先談美國，台灣FTA推進再添不確定。圖／TVBS

在美國關稅政策尚未最終確定的情況下，即使是美國盟友如澳洲和日本，也因對中國大陸的貿易依賴而在限制AI晶片等議題上保持謹慎，擔心失去大陸市場，與台灣簽署的協定也趨於保守。儘管台灣在國際貿易上面臨挑戰，但隨著AI需求不斷提高，台灣晶片廠和高階零組件廠在美國、歐洲和日本的擴張，有機會帶動談判動能。戴志言認為，由於台灣與美國有龐大的貿易順差，加上AI需求強勁，使台灣在美國的十大貿易夥伴中占有重要地位，對美國的出超可能超越日本和韓國。然而，在川普政府正式拍板232調查和對等關稅談判前，全球貿易變化仍充滿不確定性。

