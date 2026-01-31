全球資本不打烊 台北論壇揭示華爾街到亞洲的新競局

<img class=”size-large wp-image-285059″ src=”https://pressunion.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/31153855/S__59760701-1024×683.jpg” alt=”” width=”800″ height=”534″ /> 圖說：高利率循環尾聲下的資本新去向，專家：亞洲與台灣具關鍵位置。（照片提供/洋康）

【記者蔡富丞/綜合報導】全球資本市場正加速邁向全天候運作結構。隨著美歐亞市場高度連動，資金流動不再受單一交易時段限制，投資人面臨的關鍵課題，已從「選市場」轉為「選制度與資產類型」。

耀德生技與鼎瑩集團旗下洋康公司29日在台北舉辦「從華爾街到亞洲－24小時資本流動」論壇，產學界學者與業界代表聚焦總體經濟、貨幣政策、人工智慧（AI）、資本市場制度創新，以及碳權與RWA（真實世界資產）等新興投資議題。

主辦單位代表韋伯韜指出，當前全球資本市場已形成24小時無縫接軌的運作模式，未來競爭重點不再僅是資金規模，而是制度可信度、科技基礎與跨市場連結能力。他認為，能夠提供穩定制度設計與透明資產架構的市場，將更容易吸引長期資本配置。

<img class=”size-large wp-image-285058″ src=”https://pressunion.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/31153847/S__59760704-768×1024.jpg” alt=”” width=”768″ height=”1024″ /> 圖說： 24小時資本流動成形，高鼎辰與學界專家解析台灣新定位。

台大經濟系名譽教授林建甫則從總體經濟角度分析指出，在高利率循環逐步接近尾聲之際，全球資金將重新評估風險與成長性。他指出，AI、高速運算及新型基礎建設仍是中長期投資主軸，而亞洲市場在供應鏈與科技製造上的地位，使其在資金配置上具備相對優勢。

論壇期間，耀德生技與洋康公司完成策略合作。耀德生技董事長王天帝表示，公司以創新藥研發為核心，評估透過國際資本市場籌資，加速臨床試驗與全球授權布局，反映生技產業對長期資本與國際市場接軌的需求。

值得投資人關注的是，洋康公司代表高鼎宸在論壇中指出，碳權正逐步從政策工具，轉型為具備金融屬性的資產類別。他指出，隨著各國淨零排放政策、碳費與排放交易制度逐漸明朗，碳權市場的制度化與標準化進程加快，未來有機會納入更廣泛的資產配置範圍。

高鼎宸表示，透過區塊鏈與RWA技術，碳權可被數位化與標準化，有助提升流動性與透明度，並降低跨市場交易成本。他認為，若相關制度設計成熟，碳權未來可能成為繼股票、債券之後，具配置價值的新型資產類別之一。

與會人士指出，從總體經濟趨勢、AI投資浪潮，到生技與碳權等新型資產的制度化發展，全球資本市場正進入結構轉換期。對投資人而言，如何在全天候資本流動的環境下，辨識具制度優勢與長期成長潛力的市場與資產，將成為未來配置策略的重要課題。