全球超人氣IP登陸港都 文化遊艇海上近距離體驗啟航
二○二四黃色小鴨、二○二五吉伊卡哇相繼現身高雄，引發民眾追逐熱潮，二○二六接續邀請到全球超人氣IP「超人力霸王」強勢登場，再次成為高雄新亮點；「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於二月七日至三月一日在愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭盛大登場，並以今年的IP角色向全台守護民眾的無名超人致上最高敬意。高市府為提供遊客更特別的觀展體驗，推出「文化遊艇賞IP船班」，可從海上近距離感受角色魅力，於明(三)日開放預購，凡購票者即可獲得限量IP貼紙；船班更結合高雄福華飯店與高鐵假期推出超值住宿套票，下訂加贈限量IP一卡通。另推出紅毛港春節專屬航線，歡迎遊客前往走春，感受年節氣氛。(見圖)
高市府文化局今(二)日說明，「文化遊艇賞IP船班」除了欣賞IP角色之外，亦為一趟高雄港的探索之旅，從海上視角欣賞港灣之美，在冬日暖陽下感受海洋城市的魅力；該航程約五十分鐘，船上提供專業導覽，沿途途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點，船班票價為每人四百九十九元，並有兒童及軍、警、消及海巡人員優惠價二百四十九元，購票即可獲得限量IP貼紙；此外，文化局結合高雄福華飯店與高鐵假期，推出住宿、交通與遊艇體驗的套票方案，加贈IP一卡通，名額有限，預購從速。購票詳情可洽詢棧貳庫售票處或上述合作業者。
文化局王文翠局長表示，高市府近年辦理「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」有成，透過IP主題裝置藝術，並結合夜間光影、碼頭樂園、主題表演等相關活動，打造一場融合高雄城市特色與國際級主題IP的港都盛事；在觀展體驗上，文化局推出的「文化遊艇賞IP船班」，讓遊客置身海上震撼體驗IP角色降臨高雄，並從各個角度捕捉IP角色的帥氣身影、在波光粼粼的港灣背景下與IP主角合照，還能同時欣賞高雄港的迷人景色。「文化遊艇賞IP」絕對是一場令人驚艷、充滿亮點航程。
文化局在春節期間還規劃了通往紅毛港文化園區的專屬航線，農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、古早柑仔店體驗、海洋生物彩繪、書法體驗及音樂演出等，絕對是一個年節走春的好選擇；園區內的「小紅食堂」推出六百元起的限定年菜套餐，搭配臨港360度旋轉景觀，除了美食饗宴之外，同時一覽高雄港及大型船舶的壯麗景致。
這個冬天，歡迎大小朋友一起來高雄，搭乘文化遊艇從海上與超人氣IP角色相遇、到紅毛港文化園區感受傳統漁村的年節氛圍；讓IP角色的魅力、冬日暖陽的美景及年節的歡樂成為二○二六年最可愛的一段回憶。
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！ ※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業
寒假與春節旅遊旺季，香港與澳門過去為台灣人旅遊熱門地點。陸委會今天發布新聞指出，考量港澳情勢與法令規定及執法趨勢，「目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號」，建議民眾避免非必要旅行。
（記者劉育良 /台北報導）日本茨城縣或許對集大多數台灣旅客來說是陌生的地方、甚至不知道其地理位置，然而，該縣距 […]
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
隨著 2026 年農曆春節假期即將到來，國人赴日旅遊潮預計將達到巔峰。為了紓解日本入境審查的人龍，桃園國際機場與日本出入國在留管理廳再度合作，自即日起至 2 月 25 日止，推出「日本入境事先確認（Pre-clearance）」服務。旅客只要在桃機登機前完成特定手續，抵達日本後僅需進行簡易確認即可快速通關，平均可省下半小時以上的排隊時間。
國內旅遊價格再度引發爭議。五天四夜的國旅行程，走訪九份、日月潭、阿里山等熱門景點，一人報價超過五萬元，直呼價格太誇張，有不少網友替業者緩頰，指出這類行程屬於包車、少人成團，費用自然偏高。 #阿里山#團費破5萬#國內旅遊
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】春意悄然在枝頭綻放，臺北市逸仙公園、士林官邸、青年公園、榮星花園公園、南港
集集線沿線的濁水、龍泉至水里，處處皆是風景。特別推薦旅客安排兩天一夜的慢旅
農曆春節9天連假將至，新竹縣計程車費率自2月13日0時起至22日24時止（共10日），實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收30%運價」；公有路邊停車格部分，除了2月16日（除夕）當天竹北市鄰市場車格仍維持收費，縣內公有路邊停車場16日到21日（初五）都暫停收費。
隨著季節更替進入春季，桃園市復興區北橫公路沿線、拉拉山陸續進入櫻花盛開季節，北橫的櫻花品種非常多，從山櫻花開始，接著有八重櫻、昭和櫻、千島櫻等接力綻放，這波粉色浪漫一路持續到3月下旬皆能觀賞，桃園市政府風景區管理處為方便遊客查詢賞櫻景點，製作「北橫櫻花散步地圖」，詳列賞櫻景點、部落及私人農場民宿等，
台鐵平溪線因路基流失、邊坡崩塌停駛逾3個月，以放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐人潮和生意少逾三成，昨天復駛首日遇到下雨...
台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條！航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更加便利，也讓台中的天空愈來愈熱鬧。台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，歷經三任市長、跨越多年努力推動的「台中海洋館」去年正式營運，是中台灣
搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，讓旅客可以體驗歐洲文化與河輪慢遊的魅力。「世紀之星號」團體行程1月29日正式開賣，每人最低190,800元起（含小費），3月20日前報名還可享早鳥優惠第二人折2萬元。
搶攻第一季旅宿與餐飲商機，台北美福大飯店推出兩大優惠住宿專案，以及迎接農曆春節的「騰駿迎禧，春滿美福」專案。其中主打食尚饗宴的「金馬有春」住房專案，每晚9,999元起，享有42折食宿優惠，入住期間每房再贈送「3,000元餐飲抵用券」，讓旅客能自在規劃結合美食的頂級食宿體驗。另一款「美福慢調 悠晨時光」專案，每晚6,200元起，以34折的有感優惠，提供入住延遲退房至下午兩點的專屬禮遇。
隨著氣溫逐漸回暖，春意悄然登場，桃園市復興區北橫公路沿線一年一度的賞花盛事「北橫櫻花季」即將揭開序幕。沿著台七線進入復興山區，粉色櫻花自1月下旬一路綻放至3月下旬，山林間宛如鋪上一層浪漫花毯，桃園市政府觀光旅遊局邀請民眾走進北橫，尋訪專屬自己的櫻花秘境。觀旅局指出，北橫櫻花品種相當多元，包括台灣原生種山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，不同花期交錯綻放，形成長達兩個多月的櫻花饗宴。每年最早登場的山櫻花與枝垂櫻，預估自1月底陸續開花，2月初進入盛開期，為櫻花季率先暖身。「2026北橫櫻花散步地圖」。 其中，山櫻花花色深緋紅，花形呈下垂鐘狀，盛開時滿樹桃紅，洋溢喜氣氛圍，角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆可欣賞；枝垂櫻則以柔軟垂落的枝條著稱，盛開時如粉紅瀑布，主要分布於復興區詩朗道路，成為攝影愛好者的熱門取景地。2月中旬至3月下旬為北橫櫻花最熱鬧的時期，詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻，預估於2月上旬陸續盛開；緊接著比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道及拉拉山遊客中心的昭和櫻接力登場。2月底至
新北市漁業處二日表示，隨著冬季到來，東北角少了夏日人潮，多了幾分寧靜與舒適，正是適合放慢腳步、細細品味海岸風情的季節。新北市政府邀請民眾把握冬日好時光，走訪福隆漁港、舊草嶺隧道的輕旅行行程，感受山海交織的冬日魅力。福隆漁港位於貢寮區重要的海岸節點，冬季港灣海浪拍打礁岩，漁船停泊其間，白色浪花與漁船色彩形成鮮明對比，展現最純粹的漁港風貌。沿著港邊漫步，可近距離觀察漁港日常作業情形，感受漁民以海為生的生活節奏。從港區延伸至鄰近的福容大飯店後方沙灘，視野更加開闊，旅人可站在沙灘遠眺福隆漁港與海岸線，欣賞冬季特有的山海相映景色，在清新海風中享受
為迎接二0二六年新春佳節，舊山線鐵路自行車特別規劃強化夜間燈光設計，結合鐵道自行車與夜間燈光藝術打造兼具光影美感與觀光特的嶄新體驗，將邀請民眾在燈火璀璨的鐵道上迎接嶄新的一年。舊山線鐵道自行車表示：本次活動將於舊山線鐵道自行車路線登場，岩線搭配柔和燈效與既有的鐵道景觀，營造溫馨且富有年節氛圍的夜間騎乘環境，讓民眾在夜色中細細品味鐵道之美，感受與白天截然不同的風情（見團）。舊山線鐵道自行車表示：夜間燈光活動不僅有效延長觀光時段，更希望透過創意燈光與新春元素的結合，為地方注入節慶活力，提供親子與情侶及朋友的共遊新選擇，讓鐵道自行車騎乘成為一段充滿祝福與美好回憶的旅程。活動期間將同步加強夜間照明與安全的維護措施，包含完善的燈光配置、清楚的動線引導及現場服務人員的配置，確保民眾與 ...
早春的第一抹幽香已席捲臺北！台北市政府公園處宣布，市內多處公園梅花已進入最佳觀賞期，從具備歷史底蘊的逸仙公園，到鄰近捷運站的奇岩 4 號綠地，潔白花瓣在寒風中傲然綻放。目前包含士林官邸、榮星花園、南港公園、雙溪公園及志成公園等處，花況皆已達 8 成。預估即日起至 2 月初是賞梅的最佳時機，市民朋友不妨趁著涼爽氣候，規劃一場尋梅之旅，在淡淡花香中感受新生的春意。城市隱藏版地圖：逸仙公園的古蹟花影 vs. 奇岩綠地的生態鳥鳴台北市內多處公園透過梅花展現了「堅韌與高潔」的早春美學：逸仙公園（市中心首選）： 梅花在國父史蹟館等歷史建築環繞下綻放，潔白花影與古樸紅磚相互輝映，是上班族忙裡偷閒、沉澱心靈的祕境。目前花開約 4 成，展現靜謐優雅的文人氣息。奇岩 2、3、4 號公園（生態輕旅行）： 鄰近捷運奇岩站，步行僅需約 550 公尺。此處梅花盛放吸引了大量鳥類聚集，漫步於健行步道時，除了梅香，還能聽見清脆鳥鳴。其中奇岩 4 號綠地花況已達 8 成，景觀最為壯麗。賞梅攻略：2 月初前是關鍵，8 成盛開點大公開梅花素有「報春花」之稱，因花期稍縱即逝，更顯其珍貴。以下為最新花況速報：開 8 成（最佳觀