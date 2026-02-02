全球超人氣IP登陸港都 文化遊艇近距離體驗 限定船班開放預購 購票送專屬好禮

▲文化遊艇-海上視角看港都。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2024黃色小鴨、2025吉伊卡哇相繼現身高雄，引發民眾追逐熱潮，2026接續邀請到全球超人氣IP「超人力霸王」強勢登場，再次成為高雄新亮點。「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，並以今年的IP角色向全台守護民眾的無名超人致上最高敬意。高雄市政府為提供遊客更特別的觀展體驗，推出「文化遊艇賞 IP 船班」，可從海上近距離感受角色魅力，於2月3日開放預購，凡購票者即可獲得限量IP貼紙；船班更結合高雄福華飯店與高鐵假期推出超值住宿套票，下訂加贈限量IP一卡通。另推出紅毛港春節專屬航線，歡迎遊客前往走春，感受年節氣氛。

▲▼文化遊艇-文化遊艇窗景。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄市政府近年辦理「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」有成，透過IP主題裝置藝術，並結合夜間光影、碼頭樂園、主題表演等相關活動，打造一場融合高雄城市特色與國際級主題IP的港都盛事。在觀展體驗上，文化局推出的「文化遊艇賞 IP 船班」，讓遊客置身海上震撼體驗IP角色降臨高雄，並從各個角度捕捉IP角色的帥氣身影、在波光粼粼的港灣背景下與IP主角合照，還能同時欣賞高雄港的迷人景色。「文化遊艇賞IP」絕對是一場令人驚艷、充滿亮點航程。

▲紅毛港文化園區-暖陽照耀紅毛港文化園區

文化局進一步提到，「文化遊艇賞IP船班」除了欣賞IP角色之外，亦為一趟高雄港的探索之旅，從海上視角欣賞港灣之美，在冬日暖陽下感受海洋城市的魅力。航程約50分鐘，船上提供專業導覽，沿途途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點。船班票價為499元/人，並有兒童及軍、警、消及海巡人員優惠價249元，購票即可獲得限量IP貼紙；此外，文化局結合高雄福華飯店與高鐵假期，推出住宿、交通與遊艇體驗的套票方案，加贈IP一卡通，名額有限，預購從速。購票詳情可洽詢棧貳庫售票處或上述合作業者。

▲▼紅毛港文化園區-走春紅毛港歡樂行春趣。

文化局在春節期間還規劃了通往紅毛港文化園區的專屬航線。農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、古早柑仔店體驗、海洋生物彩繪、書法體驗及音樂演出等，絕對是一個年節走春的好選擇。園區內的「小紅食堂」推出600元起的限定年菜套餐，搭配臨港360度旋轉景觀，除了美食饗宴之外，同時一覽高雄港及大型船舶的壯麗景致。

這個冬天，歡迎大小朋友一起來高雄。搭乘文化遊艇從海上與超人氣IP角色相遇、到紅毛港文化園區感受傳統漁村的年節氛圍。讓IP角色的魅力、冬日暖陽的美景及年節的歡樂成為2026年最可愛的一段回憶。（圖／記者王雯玲翻攝）