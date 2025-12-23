全球超夯動畫《獵魔女團》台北快閃16天 限定周邊同步公開

《Kpop 獵魔女團》官方快閃店將在台北登場。（b.stage提供）

動畫電影《Kpop 獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）以3.25億的觀看量成為Netflix史上觀看次數最多的原創作品，包括主題曲〈Golden〉在內的電影原聲帶更入圍葛萊美獎5項提名，隨著全球關注熱度持續攀升，官方快閃店最新亞洲巡迴行程正式公布，最終站確定將於下月3日至18日在台北登場，為本次巡迴畫下最華麗的句點。

本次快閃店將完整呈現多元周邊商品，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及片中核心角色的主題商品，透過一系列角色導向的商品設計，讓作品中的經典角色躍然眼前，滿足粉絲在收藏、日常使用與應援等多元需求。空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至今最具沉浸感的體驗。現場將集結過往巡迴站的亮點內容，並設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。

《Kpop 獵魔女團》快閃店將完整呈現多元周邊商品。（b.stage提供）

《Kpop 獵魔女團》有不少核心角色的主題商品。（b.stage提供）

「Kpop Demon Hunters Official POP-UP Store」將於2026年1月3日起為期16天，每天11點至21點在台北中山站AIPXA LAND舉行，將於28日上午11點在kpopdemonhunters.fan開放預約，更多詳情請洽官方社群。

