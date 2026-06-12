全球超級央行週將登場 歐洲開第一槍升息1碼 美日台決策受矚目

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全球主要央行將於下週邁入超級央行週，包括美國、日本及台灣等央行陸續召開利率決策會議，公布最新貨幣政策方向。在中東局勢推升能源價格、全球通膨壓力再度升溫之際，各國央行如何調整利率備受市場關注。

歐洲央行（ECB）率先宣布升息1碼（0.25個百分點），成為全球五大央行中，第一個釋出升息消息。至於美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）將首度主持利率會議，其政策態度也成為市場焦點。

歐洲央行率先出手 近三年來首度升息

在全球主要央行中，歐洲央行（ECB）11日宣布調升基準利率1碼（0.25個百分點），將存款利率由2%提高至2.25%，成為第一個升息的主要央行。

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歐洲央行表示，中東地區戰事推升能源價格，導致通膨壓力升高，在物價風險持續擴大的情況下，無法等待地緣政治情勢明朗後再行決策，因此決定提前升息，這也是歐洲央行自2023年9月以來，首次調高利率。

華許首次主持Fed會議 市場緊盯政策動向

美國聯準會下週也將召開利率決策會議，這也是新任主席華許上任後首次主持會議，市場高度關注其貨幣政策立場。

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間今（12）日，再度釋出美國與伊朗接近達成和平協議的訊息，並表示原定軍事行動已取消。不過伊朗方面尚未證實相關內容，市場對協議能否順利落實仍持保留態度。

另一方面，美國5月消費者物價指數（CPI）顯示整體通膨年增率攀升至4.2%，創下近三年新高；過核心通膨月增率為0.2%，低於市場預期的0.3，顯示部分物價壓力有所緩解。

雖然核心通膨數據降低聯準會立即採取行動的壓力，但市場仍普遍認為，在能源價格與通膨風險持續存在下，美國年底前仍有升息的可能性。

楊金龍：若符合「2條件」不排除預防性升息

台灣央行將於週四（18）日召開理監事會議，央行總裁楊金龍10日在立法院接受質詢時表示，若未來通膨預期持續升高，甚至影響企業及民眾對物價的預期，不排除採取預防性升息措施。

不過他也強調，若通膨屬於短期現象，且預期將快速回落，未必需要提前採取緊縮政策。未來是否升息，仍需視國際情勢變化及整體經濟前景而定。

日圓疲弱 投資人押注日本央行再升息

日本央行（BOJ）下週同樣將召開貨幣政策會議，由於近期日圓兌美元匯率持續在160附近徘徊，市場密切關注日本央行是否進一步升息，甚至不排除採取匯市干預措施；若日本央行將政策利率調升至1%，將是自2025年12月以來再次升息，同時創下1995年以來最高利率水準。

根據《讀賣新聞》報導，日本央行總裁植田和男日前指出，即使中東局勢仍存在不確定性，若判斷物價上漲風險高於經濟放緩風險，就有必要討論進一步升息的可能性。他認為，除了國際油價走高外，日圓兌美元匯率也已跌至160元左右，加劇通膨壓力，「整體而言，物價上漲的風險較大。」

不過，近期卻傳出植田和男因住院預計缺席下週的貨幣政策會議，也讓市場對日本央行釋出的政策訊號增添不確定性。儘管如此，《彭博》報導指出多數投資人仍押注日本短期內需要升息，以對抗通膨以及抑制日圓疲軟。

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