全球跨年不斷更新》澳洲雪梨迎接2026 壯麗煙火與燈光秀照亮整個港灣

2025年最後一天，全球各大城市照慣例都舉行盛大跨年儀式，利用演唱會、煙火秀和燈光秀，迎接新的一年到來。

由於地理位置的關係，紐西蘭北島大城奧克蘭（Auckland），將是全世界第一個迎接2026年的大都會。而在他們之前，南太平洋島國吉里巴斯則是率先一步跨入2026年。紐西蘭官方精心籌備多時、選在奧克蘭市最知名地標「天空塔」（SkyCity），施放盛大的跨年煙火。

澳洲雪梨迎接2026的跨年煙火秀。（美聯社）

專門為兒童與家庭提前施放的澳洲雪梨「跨年煙火秀」。（美聯社）

紐西蘭比台灣快5小時，故在台北時間31日19時之際，奧克蘭將迎接2026年元旦。而鄰近的澳洲雪梨，則比台灣快3個小時，將在台北時間21時之際迎接新年到來。

不過，雪梨的跨年煙火秀很貼心的一點，考量許多照顧年幼孩童家庭，在當地正式跨入新年元旦之前，會先施放一場名為「家庭跨年煙火」的演出，讓未成年孩童和家長也能感受迎接新年氣氛。

就在台北時間21時，澳洲雪梨也正式進入2026年，而就在年末、當地最大的邦迪海灘發生不幸的死亡槍擊事件，雪梨市府也在正式煙火前，邀請所有現場民眾舉燈默哀一分鐘。

