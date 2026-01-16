全球車用安全升級不停！這家12月營收逆勢成長 法規成最大靠山

財經中心／余國棟報導

隨著全球車用安全法規持續趨嚴，以及消費者對車輛主被動安全配備重視度不斷提升，包括旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、以及預縮式安全帶精密導管等安全零組件產品滲透率逐步提升，帶動整體車用安全零組件接單與出貨規模穩定擴大，進一步挹注劍麟（2228）12月份營收維持良好成長表現。劍麟公布2025年12月合併營收為新台幣3.94億元，呈月增3.09％、年增1.41％水準。累計2025年全年合併營收為49.55億元，較去年同期減少2.12％。

憑藉集團長期深耕金屬精密加工，與高可靠度製造領域，累積深厚的模具開發、沖壓、焊接與表面處理等製程整合能力，並導入高規格品質管理與車用級品管系統，能滿足旗下Tier 1主要車廠客戶對於零組件一致性與可靠度的嚴格要求，另外AI散熱零組件產品驗證與客戶導入也持續進行中，期望為中長期營運開啟新的成長曲線。

展望2026年第一季，劍麟持審慎樂觀看法。觀察各國對車輛主被動安全規範的長期趨勢仍持續升級，為膝式氣囊、側邊氣囊與預縮式安全帶精密導管等，相關零組件帶來穩定的結構性需求，且公司仍持續深化與既有國際客戶的合作關係，並透過技術升級與製程精進，提高整體良好接單動能，助力堆疊集團未來良好成長動能。

