全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多

▲謝金河表示，今年全世界的軍工產業都蓬勃發展，也帶動股價的表現。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自衛能力外，這筆錢的投資可能是創造軍工產業在台灣落地生根的重要投資。

謝金河表示，今年全世界的軍工產業都蓬勃發展，也帶動股價的表現，像德國萊因金屬今年上漲146.7%，法國的Thales、義大利的李奧納多、英國的BAE系統等股價都顯著上揚。

廣告 廣告

此外，美國的雷神、通用動力（GD）、Northrop Grumman等股價都表現出色。不僅如此，謝金河也點出韓國今年除了HBM大紅的海力士、三星外，韓國今年的軍工股表現更壯麗，韓華航太今年上漲165%、韓華系統漲104.9%、韓華海洋上漲289.6%，斗山集團全面大漲，韓國宇宙產業也漲118%，現代Rotem更是大漲235%。

謝金河指出，韓國發展軍工產業大約在2012年前後，經過十幾年的發展，韓國已經是全世界第8大軍工產業出口大國，李在明希望能躋身世界前四強。單是波蘭這兩年下給韓國逾百億美元訂單。

也因此，謝金河把元大航太防衛科技基金的持股仔細檢視一遍，發現全球軍工產業分成四大聚落，一個是美國、另一個是歐洲、三是韓國、四是日本，元大的航太防衛科技基金在投資台灣的部分，如果拿掉台積電，其實漢翔、台船、 全訊、長榮航太占比都不高，顯示台灣的軍工產業落後全球很多！

謝金河分析，其實台灣可以參考日本的模式，2020年巴菲特進場投資日本五大商社時，那時他已經注意到三菱重工，那個時候三菱重工股價只有2181日圓，後來大漲到14015日圓，三菱重工後來進行分拆，一股拆成10股，股價又漲到4699日圓，等於這些年漲23倍。日本三大軍工股包括石川島播磨重工（IHI），川崎重工股價漲幅遠超過日本五大商社。

日本軍工產業受和平憲法規範，不能出口外銷，但是日本以國家採購自用仍然養大自己的軍工產業，這點值得台灣參考！謝金河認為，台灣在半導體、資通訊產業已經有強大競爭力，這次值得在國防科技產業扶持更多的企業。

謝金河表示，像過去無人機有七、八成市占率在大疆手上，這次大家在非紅供應鏈重新起跑，國防部、中科院透過下單方式慢慢壯大台灣的產業鏈，如果這個產業能跟上來，台灣的產業會增加一隻腳！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

明年台股衝上3萬點？謝金河稱台積電是關鍵 提醒選股要下功夫

幫美訓練勞工換關稅？謝金河稱無稽之談 但沒投資美國會掉隊

新台幣還會大升嗎？謝金河曝最高指導原則 盯著日圓、韓元