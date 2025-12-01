全球軍武銷售飆破21兆！瑞典智庫：俄烏戰爭、加薩衝突是主因
瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）今天公布最新報告指出，全球軍需產業去年創下史上最高銷售額，反映俄羅斯入侵烏克蘭與中東衝突持續升溫，正大幅帶動全球武器需求。
綜合外媒報導，根據報告，全球前100大軍需企業去年軍事相關銷售總額達 6790億美元（約21.3兆台幣），比前一年成長5.9％，報告指出，「複數戰爭同時爆發，加上各地地緣政治緊張升高，使各國政府加速採購武器。」
在前100大軍工企業名單中，美國共有39家企業入榜，依舊穩坐全球最大軍工供應國，其中，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）再次排名第一，SIPRI研究員表示，「美國企業幾乎控制全球軍需市場的一半，這一點沒有任何動搖。」
至於中國大陸有8家企業入榜，總銷售額雖較前一年下滑，但仍穩居世界第二大軍工力量，至於日本共有三菱重工、川崎重工、富士通等5家企業進入榜單，軍事相關銷售額合計133億美元（約4178億台幣），比前一年大增40％，增幅領先多數國家。
報告顯示，俄烏戰爭與加薩戰事，是推升軍火訂單的主要因素，報告並警告，全球軍備競賽正在加速，「軍事支出成為國家安全政策核心，短期內不太可能減緩。」
延伸閱讀
MLB/前老虎首輪新秀前進亞洲 加盟韓職三星獅
MLB/村上宗隆挑戰大聯盟 松井秀喜：改變要找出界線
日職/軟銀王牌恐離隊 傳有原航平給5球團黃金議約期
其他人也在看
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 5 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 6 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 3 小時前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 12 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 12 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
「誰反對誰中共同路人！」 侯漢廷震撼提議「男女皆兵、役期兩年」
即時中心／林耿郁報導近期政府發放《全民國防手冊》、賴總統亦公開宣稱，北京將於2027年完成武力犯台準備，引發各界對台海戰火將起的憂慮；台北市議員侯漢廷建議，從明（2026）年起全面將兵役延長至2年、且男女皆兵，「誰反對誰中共同路人！」民視 ・ 1 天前
跟進李有宜退黨！不捨李「被忽略」 朱蕙蓉批黃國昌：沒仁義
[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李友宜今（30日）上午宣布退出民眾黨，她原本被看好2026參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，外界解讀恐與民眾黨主席黃國昌派三重蘆洲區主任周曉芸空降有關，而民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉隨後也在臉書宣布退黨，她受訪時直言，這兩年來看到李有宜很努力，卻一直被忽略、慢慢被抹掉，痛批這個黨「非常的沒有仁義」。 朱蕙蓉下午接受媒體聯訪，對於是否退黨一事與李有宜有關，她直言「對」，在2023年選舉期間認識李有宜，她也有幫忙，覺得這個女孩子蠻辛苦，且選得也相當不錯，老實講，不輸給民眾黨中央委員蔡壁如的成績，且李有宜是初生之犢，然後跟綠委林淑芬比較，選得也不錯，之後李選完後也表示還是要繼續耕耘，且也退而求其次說，立委沒選好，但繼續選議員，那時她就覺得，應該要多多的支持李。 被問到是否覺得李有宜有點可惜，不受黃國昌厚愛？朱蕙蓉回應，先不談黃的問題，但這2年確實看見李有宜的孤單、一直被忽略，也沒有資源，她覺得敢講跟不敢講而已啦，她是看在眼裡。 媒體又問，上篇臉書文在批民眾黨雙標，是否與退黨有關？朱蕙蓉回應，有很多前因後果與累積，從她上政論節目後，個人都可以新頭殼 ・ 22 小時前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 1 天前
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 1 小時前
罵爆吳怡農就能讓民進黨贏過蔣萬安？
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）近來最讓美國總統川普惱火的，既非關稅也非中日關係，是共和黨內的自己人、喬治亞州的眾...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
烏無人機襲2俄油輪 重創「影子艦隊」
記者潘紀加／綜合報導 烏克蘭安全局（SBU）匿名官員11月29日表示，烏克蘭海軍無人機在黑海襲擊2艘俄羅斯「影子艦隊」油輪，加強打擊俄國利用石油產業規避制裁，青年日報 ・ 16 小時前