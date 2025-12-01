全球軍火商賺翻！唯獨大陸營收下滑 瑞典智庫：受反腐行動重創
根據瑞典一家領先的衝突智庫1日發布的研究報告，由於大陸持續進行的反腐行動減緩了軍火合約的簽訂與採購進度，大陸主要軍工企業去年的收入下降10%，而與全球大型軍工企業強勁的收入成長形成鮮明對比。
《路透社》1日報導，由瑞典政府資助的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）1日發布研究報告指出，大陸大型軍工企業去年營收下滑，原因是反腐整肅導致軍火合約與採購放緩。這與全球大型軍工企業強勁的收入成長形成鮮明對比，後者主要受烏克蘭和加薩戰爭以及全球和地區緊張局勢的推動。
SIPRI軍事支出與武器生產計畫主任田南（Nan Tian，音譯）表示，大陸武器採購中的大量貪腐指控導致主要軍火合約在2024年被推遲或取消。田南認為，這加深了大陸軍事現代化進程以及新能力何時實現的不確定性。
據報導，大陸人民解放軍是大陸國家主席習近平2012年下令展開更廣泛反腐行動的主要目標之一，2023年觸及軍方高層，火箭軍成為目標。今年10月有8名高階將領因貪腐指控被開除黨籍，包括大陸第二號將領何衛東。
SIPRI數據顯示，大陸頂尖軍工企業營收去年下滑10%，而日本激增40%、德國增長36%、美國營收則上升3.8%。全球百大軍火商營收上升5.9%至創紀錄的6790億美元（約21.3兆元新台幣），而大陸的下滑使亞太地區成為唯一一個頂尖軍火商營收下降的地區。
根據SIPRI研究，大陸最大軍火製造商中國航空工業集團（AVIC）、陸地系統生產商中國兵器工業集團（Norinco）以及航太與飛彈製造商中國航天科技集團（CASC）營收均下滑，這些企業皆為國有企業。中國兵器工業集團經歷最陡峭的營收下滑，下跌31%至140億美元（約4400億元新台幣）。研究發現，中國兵器工業集團和中國航天科技集團高層與貪腐相關的人事變動引發政府審查和項目延遲，而中國航空工業集團的軍用飛機交付速度放緩。
大陸國防部和這三家公司未立即回應《路透社》傳真的評論請求。SIPRI研究員梁曉（Xiao Liang，音譯）表示，人民解放軍火箭軍先進系統的時間表可能受到影響，該部隊負責處理不斷增長的彈道飛彈、高超音速飛彈和巡弋飛彈武器庫，航太和網路計畫也可能受影響。梁曉表示，這增加了解放軍在其100週年紀念日前完成關鍵能力和作戰準備目標的不確定性。
梁曉表示，然而在中長期內，國防預算的持續投資和現代化背後的政治承諾將繼續，儘管會有一些計畫延遲、成本也會更高，採購與管控也會更嚴格。
