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全球迎史上第二熱5月！歐洲熱浪成「新常態」 聖嬰現象恐再推升氣溫

歐盟氣候監測機構指出，全球剛經歷史上第二熱的5月，歐洲多國受「熱穹現象」影響，氣溫異常飆升。專家警告，極端氣候已成為歐洲的「新常態」，且隨著聖嬰現象回歸，未來幾年全球氣溫恐將持續挑戰歷史新高。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）週三發布報告，指出全球剛經歷了史上第二熱的5月。西歐地區受來自北非的「熱穹」（heat dome）暖空氣影響，英國、法國、愛爾蘭及葡萄牙等國紛紛打破高溫紀錄，氣溫遠高於往年平均水準。

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專家 Samantha Burgess 表示，這種異常提早且強烈的熱浪，顯示極端氣候正迅速成為「新常態」而非特例。歐洲大部分地區的體感溫度達到攝氏35至40度。由於氣溫從寒冷迅速轉為酷熱，民眾、農作物及生態系統幾乎沒有時間適應，可能造成更嚴重的衝擊。

數據顯示，全球5月平均地表氣溫達15.81度，僅次於2024年5月的紀錄。此外，海平面平均溫度也創下歷史次高。世界氣象組織（WMO）警告，聖嬰現象（El Nino）有8成機率在6月至8月間發展，這將增加極端天氣風險，甚至可能在2027年將全球氣溫推向歷史新高。

原文出處：全球迎史上第二熱5月！歐洲熱浪成「新常態」 聖嬰現象恐再推升氣溫

本文由AI協作，經編輯審核後發布