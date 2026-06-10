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歐盟氣候監測機構週三指出，全球剛經歷了史上第二熱的5月。受北非「熱穹現象」影響，西歐多國氣溫飆升並打破歷史紀錄，專家警告極端氣候已成為歐洲的「新常態」，不再是罕見的例外情況。

根據歐盟氣候監測機構的最新數據，今年5月成為全球觀測史上第二高溫的5月份。西歐地區受到來自北非的暖空氣影響，形成所謂的「熱穹」（heat dome）現象，導致氣溫遠高於往年平均水準，英國、法國、愛爾蘭及葡萄牙等國的氣溫紀錄均在當月被打破。

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）旗下的「哥白尼氣候變化服務」副主任 Samantha Burgess 表示，這場異常早到且強烈的熱浪，充分展現了極端氣候正如何迅速演變成一種「新常態」，而非偶發的例外。隨著氣候變遷加劇，歐洲大陸正面臨更頻繁且嚴峻的高溫挑戰。

氣候專家指出，這種異常的高溫不僅影響民眾日常生活，也對生態系統與農業造成威脅。隨著夏季正式到來，各國政府正密切監控氣溫變化，並呼籲國際社會正視氣候危機帶來的長期影響，以因應日益頻繁的極端天氣事件。

原文出處：全球迎史上第2熱5月！歐洲熱浪提早報到 專家憂極端氣候成常態

本文由AI協作，經編輯審核後發布