全球迎接2026年 倫敦、巴黎煙火秀璀璨耀眼

英國著名的倫敦眼夜空綻放璀璨煙花，伴隨大笨鐘響，這場跨年秀耗費約1.2萬枚煙火，歷時約12分鐘，是歐洲規模最大的年度煙火表演。

法國巴黎凱旋門香榭麗舍大道封路變行人徒步專用區，倒數前以3D投影奪目的光雕秀暖場20分鐘。

煙火秀持續約8到10分鐘，艾菲爾鐵塔則通宵亮燈；跨年夜巴黎地鐵免費直到天亮，但執行嚴格安檢。法國媒體報導超過百萬民眾提早佔位香榭麗舍大道中段最佳視角。

德國慕尼黑則用音樂迎接2026，在路德維希大街從勝利門道奧迪安廣場800公尺路段4個舞台、12組藝人表演，並有燈光秀、藝術裝置與街頭美食車，當局首創這樣的活動取代傳統私人煙火，強調環保。

歐洲已經全部跨年完成，接下來就是美洲，主要城市像是美國紐約準備倒數，歡樂氣氛濃厚，不過屆時氣溫在0℃左右，也可能更低，並伴隨飄雪。

告別2025，從紐西蘭最大城市奧克蘭率先迎接2026，地標天空塔倒數，璀璨煙火照亮海港，成為全球首座慶祝新年的主要城市。

澳洲雪梨緊接在後，倒數前全場為邦代海灘恐攻默哀1分鐘，接著4萬發煙火綿延7公里施放，知名地標港灣大橋和雪梨歌劇院在夜空中被照亮。

日本上野德大寺除夕撞鐘108下，象徵除去人間108煩惱迎接嶄新的一年。在韓國首爾普信閣銅鐘敲響33下，鐘聲被認為能驅散厄運。

香港的跨年因大埔宏福苑奪命大火慘劇，決定取消往年重頭戲維多利亞港上空絢爛煙火，改成在中環舉辦演唱會及燈光秀。8座地標建築外牆將變身為巨型倒數時鐘，午夜時分的燈光秀展示演出3分鐘。

杜拜民眾早早聚集地標世界最高建築哈里發塔周圍，享受奢華燦爛煙火秀，以及塔腳下杜拜購物中心世界最大音樂噴泉表演，與寶萊塢風格燈光秀，並且全城48場煙火同步點亮夜空。

