全球通膨與政治風暴夾擊！分析師：金價再飆500美元空間

[Newtalk新聞] 金價開盤後受到美元走弱影響，上行來到4,210美元之上，但投資人無意追價，加上美聯儲部分官員對於12月降息態度保守，芝商所Fedwatch顯示12月降息機率降至5成，金價承壓回落至4,160美元後，反彈至4,180美元附近波動。截至今天(17日)下午1點前，黃金交易價來到4082（盎司／美元）。

台銀表示，美國政府雖重啟，但當前各項經濟就業數據仍待發布下，美聯儲官員多持謹慎偏鷹派態度，使12月降息依舊存在變數，提振美元指數短線跌深至99下方後，逐步反彈重回月線99.3，打壓金價反彈動能，使金價反彈至 4,180美元後承壓回跌失守5日線4,144美元後快速跌破4,100美元，引發大量技術性賣壓湧現，致金價重跌最低至4,031.89美元。然而，美國勞工統計局表示將於11月20日公布9月非農數據，金價反彈至4,080美元，最後報價4,079.25美元。

《彭博社》報導，中國大陸10月核心通膨意外創下近二年最快增速，也推升CPI年增率至0.2%，結束連3個月為零或低於零的情況，凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang表示，該國CPI上升主要反應的是暫時性因素，最明顯的為金價上漲，但這並不代表中國大陸的通縮問題消失，受到供需失衡影響，預期中國大陸的通縮壓力將會持續到2026年。

《Kitco News》報導，StoneX市場分析主管Rhona O’Connell表示，美國最高法院將於明（2026）1月就美國總統川普是否有權罷免聯準會理事庫克開庭聽取口頭辯論，由於市場對聯準會失去獨立性的擔憂，已成為推升金價的關鍵要素，若屆時情勢對川普有利，金價將可能迎來500美元的上行空間。

