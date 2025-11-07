全球連署為「于朦朧討公道」求真相！壯觀人數衝擊大眾

娛樂中心／饒婉馨報導

37歲中國男星于朦朧，在前幾個月被傳出在北京墜樓身亡，中國警方事後以「酒後失足意外」火速結案，但案件疑點重重，至今已延燒近3個月仍沒有停止。有網友針對這起案件發起全球連署，只希望真相能曝光，並且表示「我們合理懷疑，這或許不是自然死亡，而可能是一場經過謀畫的殘酷虐殺」。









網友對于朦朧墜樓案發起全球連署，希望能獲得真相。（圖／翻攝自AVAAZ.ORG連署平台）





有網友對于朦朧墜樓案 發起全球連署 ，並寫下標題「No Longer Hidden、不再朦朧」。截至今日出稿時間，根據公開的社群連署平台的最新數據，「為于朦朧討公道」的連署進度目前已達到654,866人，並且還在持續增加中。中國男藝人于朦朧在今年9月11日墜樓身亡，因為警方快速結案，加上各種相關影片畫面在網路瘋傳，讓眾人紛紛懷疑死因不單純，引起網友自發性的群起連署，並且呼籲中國能對此案公開、獨立調查，還于朦朧公道，若有犯罪事實，立即將涉案者以最嚴重罪名起訴。

于朦朧死因疑點重重，並且尚未有任何證據能證明，祂是被殺害。（圖／翻攝自于朦朧微博）





事實上，這起案件疑點重重，引發各種揣測、陰謀論，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓。甚至還有多位藝人也被質疑，有參與這起事件，包括導演程青松、藝人范世錡、宋伊人等，即便當事人皆否認，依舊被大眾抵制。但是，目前網路上的各種「證據」，也還沒有一個足以證明，並且具有法律效力，並遲遲沒有任何讓粉絲及大眾滿意的說法。

