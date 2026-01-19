全球連署突破75萬！于朦朧疑遭虐致死 網怒：真相不能被掩蓋

記者林宜君／台北報導

即便官方已定調為意外，大陸男星于朦朧驟然離世的真相，仍未隨時間平息。（圖／翻攝自于朦朧 AlanYu台灣首站 FB）

即便官方已定調為意外，大陸男星于朦朧驟然離世的真相，仍未隨時間平息。隨著質疑聲浪持續延燒，海外網友更發起跨國行動，要求公開透明的調查，連署人數迅速飆升，形成罕見的國際關注焦點。

于朦朧過世後，中國公安單位第一時間對外說明「排除刑事嫌疑」，並將死因歸類為意外事故，但外界對案情細節仍存有大量疑問。近日，海外網路社群出現一項名為「為于朦朧討公道」的全球連署行動，呼籲展開獨立且具透明度的調查，截至目前已吸引超過75萬人響應，跨越多個國家與地區，引發國際輿論壓力。

這項連署於9月20日由網友在民間非政府組織平台「AVAAZ」上發起，內容以中、英文同步呈現。發起人指出，案件恐怕並非單純意外，並提及網路上陸續流出多段疑似與事件相關的影片，其中包含疑似受虐時的呼救聲，讓外界對死亡經過產生更多疑慮。

連署內容更直接質疑，于朦朧於2025年9月離世前，可能曾遭遇「人身自由被剝奪、暴力毆打、強迫灌酒或灌藥」等情況，最終不幸身亡。發起人強調，若相關指控屬實，這起事件已不只是娛樂圈風波，而是涉及基本人權與公共安全的重大議題，「公道不會自動降臨，它需要我們共同爭取。我們不能允許這起事件的真相被掩蓋或忽視。」

截至今（19）日，連署人數已突破75萬人。（圖／翻攝自AVAAZ網站）

此外，連署也點名國際人權觀察（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International），呼籲相關國際人權團體介入，對相關單位施加壓力，確保藝人生命安全與人身自由不再受到威脅。

根據連署文件，主要訴求分為三大重點：

第一，正式立案，全面啟動獨立且透明的調查程序，釐清真相，還于朦朧一個公道。

第二，若調查確認涉及犯罪行為，應依法啟動司法程序，讓涉案者承擔法律責任，接受公正審判與制裁。

第三，相關單位須對外公開道歉，並為家屬提供完整的法律協助與心理支持，以維護受害者權益與社會正義。

截至今（19）日，連署人數已突破75萬人。發起人表示，每一個簽名都代表對公平正義的堅持，也希望藉此喚起全球社會對藝人工作環境與人權保障的重視，持續督促真相早日攤在陽光下。

