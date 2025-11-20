全球逾三成女性曾受暴力傷害 世衛最新報告揭幾無改善

今（2025）年9月，墨西哥姊姊妹妹大集合在市中心練起防身術。

而從突尼西亞嗆聲遊行到印尼雅加達的粉紅手印，全球女性示威一波又一波，因為世界對婦女同胞實在太不友善。

世衛助理總幹事法拉爾指出，「全球近33%的女性，一生中曾遭受親密伴侶暴力、非伴侶性暴力或兩者皆有。」

世界衛生組織最新報告指出，全球每3名女性就有1人遭受暴力，2.63億人甚至從15歲就受害，單是過去1年就有3.16億婦女遭伴侶的肢體或性暴力，而且這樣散布世界的悲慘現狀，跟2000年的統計結果幾乎一樣。

法拉爾表示，「這數字在過去20年間幾乎沒變，數百萬年滿15歲以上的女性，遭非伴侶的性暴力。」

女性受暴處境沒改善，這次報告還首次加入對遭受非伴侶性暴力的統計，但恐懼社會污名化，世衛坦承數據無法反映現實，法國巴黎這場抗議就控訴每2分30秒一起性侵害，比每4分鐘一班地鐵還頻繁。

法拉爾說道，「針對女性的暴力依然是全球最具普遍性的公衛危機、人權挑戰之一，幾乎每個社區、全世界都受波及。」

對女性施暴，不單純是傷害個體，甚至將衝擊世代家庭，並帶來經濟損失。專家強調每一個數字背後，都是一名受虐女性的血淚故事，但保護婦女的力度卻因資金急遽萎縮而施展不開，世衛呼籲各國應投入更多資源應對，因為唯有具體行動才能真正止暴。

